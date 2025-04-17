野生美洲獅擦身過！美2歲男童荒野走失 靈犬陪伴驚險獲救

美國亞利桑那州一名2歲男童近日走失，所幸一隻狗狗帶領他回到安全地區。（本報合成，擷取自Yavapai County Sheriff's Office/FB）

2025/04/17 12:10

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國亞利桑那州偏遠小鎮一名2歲男童近日獨自離家後，在夜間低溫及野生動物出沒的荒野中迷失整晚，最終在一隻狗狗的陪伴下平安獲救。

綜合外媒報導，14日下午5時許，亞利桑那州雅瓦派郡（Yavapai）警方獲報，稱一名2歲小孩艾倫 （Boden Allen）離家出走後不知去向。當時他僅穿著背心及睡褲，夜晚沙漠地區氣溫僅攝氏4度至10度，且該區域有美洲獅、郊狼及熊出沒，情況讓人擔憂。

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搜救行動迅速展開，動員超過40人，並在途中發現2隻美洲獅。經過16小時搜尋，一名牧場主人史考特·鄧頓（Scotty Dunton）通報，發現一名幼童在自家牧場，並由他飼養的護衛犬「佈福德」（Butteford）引領而來。

鄧頓隨後將男孩帶進屋內提供食物，當他問起博登是否走了一整夜，孩子表示曾在樹下睡著，還說是狗狗找到了他。鄧頓透露，佈福德平時夜間會在附近巡邏以防野生動物靠近，對孩童特別友善，他相信佈福德在發現男童後選擇陪伴並引導他至安全地帶。他表示：「這是牠的本能，牠不會拋下孩子。」

令人驚訝的是，鄧頓的牧場距離博登家約7英里（約11公里），途中須跨越三座山脈與大山谷。他推測男童可能沿著電線下方的一條小路前行，雖不解他如何走過這段艱困地形，但慶幸最後平安無事。

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