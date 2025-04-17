美國關稅疊加至245％ 中國外交部：玩弄關稅數字遊戲不理會

中國輸美商品最高面臨245%的關稅，中國外交部今回應，如果美國繼續玩弄關稅數字遊戲，中國將不予理會。（美聯社）

2025/04/17 11:16

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國白宮16日發布的最新聲明顯示，鑑於中方採取報復性措施，中國輸美商品最高面臨245%的關稅；對此，中國外交部今（17日）回應，如果美國繼續玩弄關稅數字遊戲，中國將不予理會。

中國外交部今回應美對中245％關稅，嗆「245％這個數字是怎麼來的，你們應該去問美方。」聲明強調，美國對中國輪番加徵高關稅已經淪為數字遊戲，在經濟上已無實際意義，只會更加暴露出美國將關稅工具化、武器化的伎倆。

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中國外交部重申：「關稅戰、貿易戰沒有贏家，中方不願打，但也不怕打。如果美方繼續玩弄關稅數字遊戲，中方將不予理會。倘若美方執意繼續實質性侵害中方權益，中方將堅決反制，奉陪到底。」

美國白宮則澄清，245%這數字並非新措施，對部分商品加徵100%的關稅已經實施，部分來自中國的商品確實會被徵收245%的關稅，包含對等關稅、應對芬太尼、301條款關稅加成，強調任何稱此為新關稅稅率的說法都是「誤導」。

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