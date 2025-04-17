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    裝聾作啞16年領補助！她因被問路破功 百萬補助金恐遭追討

    2003年西班牙一名在安達盧西亞超市工作的女子，聲稱自己因為遭到客人攻擊患上創傷後壓力症候群，失去說話能力。圖為安達盧西亞示意圖。（路透）

    2003年西班牙一名在安達盧西亞超市工作的女子，聲稱自己因為遭到客人攻擊患上創傷後壓力症候群，失去說話能力。圖為安達盧西亞示意圖。（路透）

    2025/04/17 13:29

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕西班牙一名女子16年前以工作事故導致無法說話為由，一直領取殘障撫卹金，但她的行為遭到保險公司懷疑，並派遣私家偵探調查。私家偵探一次假裝問路時，發現女子對答相當流利。保險公司以此為證據採取法律行動，最後勝訴。保險公司並有可能起訴女子，追討16年來支付的保證金。

    根據《ODDITYCENTRAL》報導，2003年西班牙一名在安達盧西亞超市工作的女子，聲稱自己因為遭到客人攻擊患上創傷後壓力症候群，失去說話能力。審核案件後，社會局向她提供永久性的殘疾撫卹金。由於這被認為是一起工作相關事故，因此保險公司被要求承擔費用。

    多年後，保險公司審查了女子的案件，發現一些不正常之處，並聘請了私家偵探展開調查。結果私家偵探發現她能正常說話。2019年，保險公司審查女子的醫療紀錄，並注意到從2009年以來，她看過的所有醫生都沒有在報告中指出女子有不能說話的問題。保險公司找來了一組醫生評估女子病情，結果有至少一名醫生認為女子可能有詐保嫌疑。

    由於醫生的懷疑不能當作起訴的證據，保險公司請私家偵探繼續追蹤女子的生活以收集證據。偵探不但發現女子能在街上正常說話、在學校門外與孩子的家長聊天，還能正常使用手機與人溝通。

    有一天，偵探直接靠近女子並詢問如何前往當地一間百貨公司。結果女子流利地以西八牙文告訴偵探怎麼到達該地，而過程全被偵探錄音，最後保險公司藉此提起訴訟。

    今年1月安達盧西亞高等法院（TSJA）裁決保險公司勝訴，認為法庭上提供的證據有效，保險公司不再需要向該女子支付殘障福利，並駁回女子認為保險公司侵權錄音的上訴。女子除了被法院判處罰金外，還可能面臨遭保險公司追討16年來數百萬元的保險金。

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