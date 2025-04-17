非法外國代理人要關！前紐約警官助中國「獵狐」 判刑1年半

美國退休警官麥馬洪非法擔任中國代理人，16日被判處有期徒刑1年半。（路透）

2025/04/17 13:10

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國紐約市退休警官麥馬洪（Michael McMahon）被控非法擔任中國代理人，幫助北京將美國居民強制遣返，16日被判處有期徒刑1年半。

據《路透》報導，麥馬洪被控受僱擔任私人偵探，監視1名被中國指控涉貪的紐澤西居民。此舉是中國執法單位「獵狐行動」（Operation Fox Hunt）計畫一部分，目的是從全球遣返所謂「海外犯罪嫌疑人」。

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紐約布魯克林（Brooklyn）聯邦法院陪審團裁定，麥馬洪犯下跨州跟蹤，及在未通知美國司法部長的情況下充當中國代理人，共2項罪嫌成立；此外，串謀充當外國間諜的罪名則不成立。麥馬洪拒絕對所有指控認罪。

布魯克林最高聯邦檢察官杜然（John Durham）在1份聲明中表示，「麥馬洪曾是一名執法人員，宣誓保護公眾，但他卻在中華人民共和國的指示下逐漸叛逆並可恥的參與了一項陰謀」。

麥馬洪則表示，他以為自己替一家尋求討回被挪用資金的公司工作，並稱如果知道幕後是中國政府，他就不會接受這份工作。麥馬洪在法庭上說，「我無意中被利用了」。

麥馬洪和中國男子朱勇（Yong Zhu，音譯）、鄭聰穎（Zheng Congying，音譯）因涉及「獵狐行動」，均被聯邦陪審團判定有罪。朱勇與鄭聰穎已分別被判處2年及1年4個月徒刑。

總部設於西班牙的維權組織「保護衛士」（Safeguard Defenders）2022年引述政府數據指出，自2014年以來，估計全球有近1萬名中國公民遭強行遣返。

「保護衛士」的報告稱，透過「獵狐行動」、「天網行動」2項計畫，目標人士迫於壓力、違背己願返回中國，這些非法手段包括綁架、騷擾和脅迫等。

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