美國阿拉巴馬州職業釣魚賽發生船難 釀3死3傷

阿拉巴馬州執法機構表示，當地時間16日上午路易士史密斯湖發生一起嚴重船隻碰撞事故，造成3人死亡、3人受傷。（圖擷自Google地圖）

2025/04/17 12:30

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國阿拉巴馬州執法機構（ALEA）證實，當地時間16日上午於路易士史密斯湖舉行專業釣魚比賽期間，發生一起嚴重船隻碰撞事故，造成3人死亡、3人受傷。

據《CNN》報導，事發地點位於庫爾曼郡（Cullman County）路易士史密斯湖（Lewis Smith Lake），當時正值「美國職業釣魚大聯盟」（Major League Fishing，MLF）年度漁具倉庫邀請賽比賽第2天。

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據阿拉巴馬州執法機構說明，當地時間16日早上7時03分左右，一艘Nitro Bass釣魚船與一艘中心控制型船隻（Center Console vessel）相撞發生致命傷害。3名死者皆在中心控制型船上，分別為58歲布魯姆（Joey M. Broom）、來自44歲克拉克（John K. Clark）與62歲李特爾（Jeffrey C. Little）；克拉克和李特爾在碰撞後被拋入水中溺斃，3人均當場宣告死亡。

報導提到，另有3人受傷，目前傷勢尚未對外公布。阿拉巴馬州執法機構表示，海上巡邏部門正展開調查。與此同時，美國職業釣魚大聯盟發布聲明，「我們對今晨發生在比賽現場的嚴重船難深感遺憾，為尊重當事人並確保資訊正確，目前不會提供進一步細節。」

美國職業釣魚大聯盟已取消原定於16日舉行的最終賽程，MLF執行副總裁芬奈爾（Kathy Fennel）說，「這起事故令人心碎，我們向所有受難者的家人與朋友致上最深的哀悼。」

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