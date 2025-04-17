為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    美國阿拉巴馬州職業釣魚賽發生船難 釀3死3傷

    阿拉巴馬州執法機構表示，當地時間16日上午路易士史密斯湖發生一起嚴重船隻碰撞事故，造成3人死亡、3人受傷。（圖擷自Google地圖）

    阿拉巴馬州執法機構表示，當地時間16日上午路易士史密斯湖發生一起嚴重船隻碰撞事故，造成3人死亡、3人受傷。（圖擷自Google地圖）

    2025/04/17 12:30

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國阿拉巴馬州執法機構（ALEA）證實，當地時間16日上午於路易士史密斯湖舉行專業釣魚比賽期間，發生一起嚴重船隻碰撞事故，造成3人死亡、3人受傷。

    據《CNN》報導，事發地點位於庫爾曼郡（Cullman County）路易士史密斯湖（Lewis Smith Lake），當時正值「美國職業釣魚大聯盟」（Major League Fishing，MLF）年度漁具倉庫邀請賽比賽第2天。

    據阿拉巴馬州執法機構說明，當地時間16日早上7時03分左右，一艘Nitro Bass釣魚船與一艘中心控制型船隻（Center Console vessel）相撞發生致命傷害。3名死者皆在中心控制型船上，分別為58歲布魯姆（Joey M. Broom）、來自44歲克拉克（John K. Clark）與62歲李特爾（Jeffrey C. Little）；克拉克和李特爾在碰撞後被拋入水中溺斃，3人均當場宣告死亡。

    報導提到，另有3人受傷，目前傷勢尚未對外公布。阿拉巴馬州執法機構表示，海上巡邏部門正展開調查。與此同時，美國職業釣魚大聯盟發布聲明，「我們對今晨發生在比賽現場的嚴重船難深感遺憾，為尊重當事人並確保資訊正確，目前不會提供進一步細節。」

    美國職業釣魚大聯盟已取消原定於16日舉行的最終賽程，MLF執行副總裁芬奈爾（Kathy Fennel）說，「這起事故令人心碎，我們向所有受難者的家人與朋友致上最深的哀悼。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播