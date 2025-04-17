頭版國旗圖片錯誤 馬來西亞2報社被官方調查

馬來西亞《星洲日報》15日刊登少了象徵伊斯蘭教的新月圖案，招致各界批評。（圖擷取自馬來西亞內政部臉書）

2025/04/17 11:54

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕馬來西亞兩大報《星洲日報》及《光華日報》近日分別在頭版刊登錯誤及不完整的國旗，被官方調查。國家元首蘇丹依布拉欣更發聲明痛批，國旗是國家主權與身分的象徵，這種錯誤不可接受。

綜合外媒報導，《星洲日報》15日配合中國領導人習近平訪馬出版特輯，在頭版刊登一張顯著的特輯預告，然而，圖上中馬「友誼之船」所插上的大馬國旗，卻少了象徵官方宗教伊斯蘭的新月圖案。

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巧合的是，《光華日報》次日（16日）頭版一則歡迎習近平到訪的新聞，所配插圖也是少了新月的不完整國旗。

新加玻《聯合早報》報導，馬國元首針對《星洲日報》的錯誤在臉書發文說：「一家本地中文報在封面刊登缺少新月的國旗圖片，可能引發民眾的敏感情緒，這類錯誤不可接受。」他續指，報社管理層與編輯須更敏感謹慎，刊登任何內容前應嚴格審查。

《星洲日報》隨後發聲明，稱誠摯接受國家元首的訓示。聲明說，報社已展開全面內部檢討，失職員工將受到紀律處分。據指出，此錯誤插圖是由AI繪製。《星洲日報》當天發現錯誤後發布道歉聲明，指是製圖時的無心之過，並修訂數位版插圖，也於週三的紙版報紙刊登修訂後版本。

馬國內政部也已傳召報社負責人問話及發出要求解釋信。內政部強調，刊登缺少新月的國旗，是嚴重的疏忽行為。

儘管《星洲日報》登文道歉，但有當地政治人物認為此事事關主權，不能僅道歉了事。另有聲音認為，如果政府嚴厲對付媒體，恐引起寒蟬效應。

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