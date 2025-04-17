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    在加薩、黎巴嫩和敘利亞建立安全區 以色列防長：以軍將無限期駐紮

    以色列國防部長卡茲16日宣布，以色列在加薩走廊、黎巴嫩及敘利亞佔領並建立「安全區」，以軍將在這些安全區內無限期駐紮。圖為以軍戰車。（法新社）

    以色列國防部長卡茲16日宣布，以色列在加薩走廊、黎巴嫩及敘利亞佔領並建立「安全區」，以軍將在這些安全區內無限期駐紮。圖為以軍戰車。（法新社）

    2025/04/17 11:38

    曾德峰／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕以色列日前擴大在加薩走廊（Gaza Strip）的軍事行動，同時也針對黎巴嫩進行轟炸報復，中東戰火似乎已有重燃態勢。以色列國防部長卡茲（Israel Katz）16日宣布，以色列在加薩走廊、黎巴嫩及敘利亞佔領並建立「安全區」，以軍將在這些安全區內無限期駐紮。

    綜合外媒報導，先前以色列與巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）達成停火協議，但以色列3月再度對哈瑪斯施壓、空襲加薩走廊，目前以色列軍隊已佔領了加薩走廊半數以上的地區，並建立了一條新走廊，切斷南部城市拉法與鄰近的汗尤尼斯之間的聯繫，並將加薩走廊30%的地區指定為「作戰安全邊界」。

    卡茨16日指出，以色列政府目前的政策是先盡一切努力釋放所有仍被關押的人質，並為日後擊潰哈瑪斯鋪路。並提到即使戰爭結束後，以軍也不會從已經建立的「安全區」撤離。

    卡茲提到：「和過去不同的是，以軍不會從那些已經被清除、佔領的地區撤離，軍方將繼續駐守在『安全區』內，作為敵人與以色列社區之間的緩衝地帶，不論加薩的局勢是暫時的還是長期的，軍方都會像在黎巴嫩和敘利亞一樣維持軍事存在。」

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