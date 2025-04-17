正面交鋒「關稅大戰」 日相石破茂擬親上火線會川普

日本首相石破茂17日表示，正考慮在「最合適的時機」親自訪問美國，與美國總統川普就關稅爭議進行面對面會談。（路透）

2025/04/17 10:30

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本首相石破茂17日表示，正考慮在「最合適的時機」親自訪問美國，與美國總統川普就關稅爭議進行面對面會談，以緩解兩國日益升高的貿易緊張情勢。此一表態是在日本經濟再生大臣赤澤亮結束與美方的首輪談判返國後作出的。

綜合日媒報導，赤澤大臣17日在華盛頓與川普進行約1小時的會晤，隨後又與美國財政部長貝森特（Scott Bessent）等高層官員舉行逾1小時的閣僚級會談。石破首相在聽取簡報後表示，此次談判成果「有助於未來」，並強調日本政府將「團結一致，以最高優先順序全力應對此事」。

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在會談中，赤澤大臣向美方明確表達日本對美國加徵關稅措施的嚴正不滿，稱其為「極其遺憾」，並要求美方重新考慮並撤銷針對日本汽車、鋼鐵、鋁製品，以及10%「相互關稅」等限制措施。他詳細說明，這些政策將對日本產業、雙邊投資與美國本地就業造成負面衝擊。

赤澤也引述石破首相對川普的看法指出，「這些關稅可能削弱日本汽車製造商在美國進行新投資的意願，我們對此深感遺憾」。美方則表示，與日本達成貿易協議為其「最優先事項」，目標是在90天內完成談判。川普並未在會談中提出強硬條件，而是表示應由閣僚們充分協商。不過，川普此前曾在社群媒體上表示有意親自參與談判，石破解讀這顯示「美國高度重視日本」。

儘管雙方在關稅議題上仍存分歧，但此次會談被視為取得一定進展。雙方同意儘快完成協議，並由兩國領導人對外宣布；下輪談判將於本月內舉行，目前已開始進行日程安排；除閣僚層級外，亦將持續進行事務官層級的磋商。

此次談判並未觸及匯率與安全保障議題，匯率相關問題預計將由美國財政部長貝森特與日本財務大臣加藤另行協商。日本方面長期以來對美國加徵關稅措施感到不滿，批評其有礙雙邊經濟關係的健康發展。

赤澤大臣在會中強調，日本透過巨額投資對美國經濟與就業所作出的貢獻，並轉達石破首相希望早日達成全面性經濟協議的期待，進一步鞏固兩國合作基礎。

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