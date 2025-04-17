「誤送」移民到薩爾瓦多 美政府提證據反駁

賈西亞上個月遭遣送至其母國薩爾瓦多一間惡名昭彰的監獄，儘管早在2019年即有命令禁止將他遣返。（路透）

2025/04/17 10:00

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國政府週三公布新文件，揭露上月遭錯誤遣返至薩爾瓦多惡名昭彰監獄的MS-13幫派嫌疑人賈西亞（Kilmar Abrego Garcia）更多涉案細節，此舉顯為抗拒法院遣返令，並反駁外界「錯誤遣返」的批評

《紐約郵報》報導，司法部長邦迪提出進一步證據，支持總統川普稱賈西亞是暴力國際幫派成員的說法。證據包括一份2019年3月警方在馬里蘭州家得寶（Home Depot）停車場發現他與已確認的MS-13成員往來的紀錄。根據當時的幫派訪談紀錄，一名可靠線人事後向警方指認，賈西亞是活躍的MS-13西區派系（Western cliques）成員，階級為「Chequeo」，綽號「Chele」。

請繼續往下閱讀...

警方報告更指其當時的穿著，一件芝加哥公牛隊（Chicago Bulls）帽子和印有鈔票遮蓋總統眼耳口圖案的帽T，具有「西班牙裔幫派文化」暗示，代表西班牙語的 「ver, oir y callar」（意指：看、聽、閉嘴）；公牛隊帽子則象徵其在MS-13中地位穩固。

賈西亞上月依據18世紀的《外國敵人法》（Alien Enemies Act），與其他260名據稱的幫派份子一同被送往薩爾瓦多俗稱「地獄惡魔」的恐怖主義禁閉中心（CECOT）。儘管聯邦政府聲稱他是MS-13成員且非法滯留，但他從未被指控任何罪行，並一再否認涉入幫派。包括最高法院在內的多個法院已下令將他送回美國。

然而，白宮持續無視這些命令。儘管先前承認遣返是因「文書錯誤」，但仍拒絕承認他是「被錯誤遣返」。此次遣返更違反了2019年一項禁止將他送往薩爾瓦多的命令，該命令的理由是他可能面臨敵對幫派的報復。

國土安全部週三更披露，賈西亞曾於2021年遭其美國公民妻子蘇拉（Jennifer Vasquez Sura）申請保護令，指控他毆打、抓傷、瘀青。國安部稱此舉是為了反駁媒體將他描繪成「品行端正的『馬里蘭州男子』」，強調「這位MS-13幫派成員並非值得同情的人物」。蘇拉一直是為丈夫獲釋大力奔走的主要倡議者。

對此，蘇拉向《紐約郵報》解釋，當時是因與丈夫爭吵後「出於謹慎，以防事態升級」，因她過往關係曾有家暴陰影。她表示「事情並未升級」，因此未完成法律程序，夫妻倆透過諮商私下解決了問題，婚姻關係反而更穩固。她誓言繼續支持丈夫，為他爭取正義。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法