美國宣布關閉假訊息審查單位！美國務卿怒批「違憲壓制言論自由」

美國國務卿盧比歐於週三（16日）宣布正式關閉國務院「反制外國資訊操縱與干預辦公室」（R/FIMI），即前身為「全球參與中心」（GEC），強調此舉旨在捍衛美國公民的言論自由。（路透）

2025/04/17 10:46

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）於週三（16日）宣布正式關閉國務院「反制外國資訊操縱與干預辦公室」（R/FIMI），其前身為「全球參與中心」（GEC），強調此舉旨在捍衛美國公民的言論自由。

綜合外媒報導，盧比歐在聲明中指出：「這一決定是為了維護美國人表達自由的基本權利，前政府對該中心的運作方式背離了我們應有的原則。在美國出現這樣的情況，令人難以置信。」他強調，全球參與中心每年耗費納稅人超過5000萬美元，卻「花費數百萬積極壓制那些他們本應服務的美國人的聲音」，但他未提供具體細節說明。

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全球參與中心原設立宗旨是「反制外國勢力透過假訊息與宣傳破壞美國利益」。然而，拜登政府執政期間，該中心屢遭共和黨議員批評，指控其成為審查美國言論的工具。獨立記者泰比（Matt Taibbi）曾揭露，拜登政府曾向多家社群媒體施壓，要求平台封鎖特定個人與媒體的發聲權，尤其針對COVID-19疫情相關訊息。泰比2023年3月向國會作證時表示，許多科技公司已建立與政府部門聯繫的正式機制，接受審查「請求」。

《華盛頓觀察家報》（Washington Examiner）也曾報導，該中心於2021至2022年間，向倫敦的「全球假訊息指數」（GDI）提供10萬美元資金，而GDI隨後將包括《紐約郵報》在內的十家美國主流媒體列為「假訊息」散布者。盧比歐與前國務院官員本茨（Mike Benz）對話時直言：「言論與表達自由一直是美國公民身份的根基，我們應該以事實對抗虛假資訊，而非動用政府壓制人民聲音。」

不過，參議院外交關係委員會首席民主黨議員沙欣（Jeanne Shaheen）警告，關閉該機構將「完全讓出全球資訊空間」，讓敵對國家藉由反美宣傳擴大影響力。她堅持該機構及其後繼辦公室的功能「至關重要」。

據報導，全球參與中心早在2023年12月就已停止運作，因國會未延長授權。該機構當時重組為R/FIMI辦公室，擁有6100萬美元預算與120多名員工。馬斯克（Elon Musk）曾於2023年在社群平台X上直指該中心為「美國政府審查與媒體操控的罪魁禍首」。

自川普上任以來，聯邦政府積極縮減規模，數千名政府員工被裁撤，美國國際開發署（USAID）也遭解散。白宮批評前任政府以審查手段壓制異議觀點，挑戰民主價值核心。

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