2025/04/17 11:24

郭顏慧/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕美國加州北部多個行人穿越道按鈕遭人惡意篡改,當行人按下按鈕時,本應播放的「步行」或「等待」提示音,被替換成模仿美國社群媒體巨頭Meta執行長札克柏格(Mark Zuckerberg)和特斯拉執行長馬斯克(Elon Musk)聲音的惡搞語音,消息曝光引發熱議。

綜合外媒報導,加州北部行人穿越道按鈕近日遭駭客入侵,包括帕羅奧圖(Palo Alto)、紅木市(Redwood City)與門羅公園(Menlo Park)等地,有多處路口出現惡搞語音,模仿特斯拉執行長馬斯克與札克柏格發表荒誕言論。

據社群平台多段影片可見,民眾按下行人按鈕時,便會傳出語音,聲稱來自「Zuck」或「Elon」。其中1段模仿札克柏格的聲音說:「我們正在強行把AI植入你意識的每個角落,你感到不舒服甚至被侵犯是很正常的,但別擔心,因為你根本無能為力。」

來自帕羅奧圖市中心,惡搞馬斯克語音訊息稱,「你知道嗎,人們總是說癌症不好,但你試過成為癌症患者嗎?它棒極了、「若聽眾成為他的朋友,他就會送他們一輛Cybertruck」。另有1段惡搞札克柏格語音,誇口Meta從「破壞民主、讓長輩沉迷AI垃圾內容,到讓世界對跨性別者更不安全,沒有人比我們做得更好」,語畢還自豪表示「這很棒」。

帕羅奧圖市政府發言人表示,共有12個路口受影響,當局已關閉語音廣播功能,並正修復系統。紅木市副市長指出,共有4處人行道語音訊息遭駭,已關閉異常語音,並評估如何強化系統防護。門羅公園市府提到,受影響號誌屬於州政府管轄,加州運輸部(Caltrans)證實該區以及帕羅奧圖的州管路口共約10處遭駭,已將語音功能停用並改為計時器模式。

報導提到,目前尚不清楚駭客如何進入號誌系統及音檔來源。Meta拒絕評論,僅表示應詢問地方政府;特斯拉則未予以回應。

Crosswalk buttons ???? in several cities on the Peninsula appear to have been hacked - playing prank messages using voices that sound a lot like Mark Zuckerberg and Elon Musk.



This is one of several in Redwood City @KTVU pic.twitter.com/oAukJoqGHj