加州多處人行道語音遭駭 播放「馬斯克和札克柏格」惡搞語音

美國加州北部多個行人穿越道按鈕遭人惡意篡改，當行人按下按鈕時，本應播放的「步行」或「等待」提示音，被替換成模仿美國社群媒體巨頭Meta執行長札克柏格（Mark Zuckerberg）和特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）聲音的惡搞語音，消息曝光引發熱議。（圖擷自「@bett_yu、@maddyb65」X、本報合成）

2025/04/17 11:24

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國加州北部多個行人穿越道按鈕遭人惡意篡改，當行人按下按鈕時，本應播放的「步行」或「等待」提示音，被替換成模仿美國社群媒體巨頭Meta執行長札克柏格（Mark Zuckerberg）和特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）聲音的惡搞語音，消息曝光引發熱議。

綜合外媒報導，加州北部行人穿越道按鈕近日遭駭客入侵，包括帕羅奧圖（Palo Alto）、紅木市（Redwood City）與門羅公園（Menlo Park）等地，有多處路口出現惡搞語音，模仿特斯拉執行長馬斯克與札克柏格發表荒誕言論。

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據社群平台多段影片可見，民眾按下行人按鈕時，便會傳出語音，聲稱來自「Zuck」或「Elon」。其中1段模仿札克柏格的聲音說：「我們正在強行把AI植入你意識的每個角落，你感到不舒服甚至被侵犯是很正常的，但別擔心，因為你根本無能為力。」

來自帕羅奧圖市中心，惡搞馬斯克語音訊息稱，「你知道嗎，人們總是說癌症不好，但你試過成為癌症患者嗎？它棒極了、「若聽眾成為他的朋友，他就會送他們一輛Cybertruck」。另有1段惡搞札克柏格語音，誇口Meta從「破壞民主、讓長輩沉迷AI垃圾內容，到讓世界對跨性別者更不安全，沒有人比我們做得更好」，語畢還自豪表示「這很棒」。

帕羅奧圖市政府發言人表示，共有12個路口受影響，當局已關閉語音廣播功能，並正修復系統。紅木市副市長指出，共有4處人行道語音訊息遭駭，已關閉異常語音，並評估如何強化系統防護。門羅公園市府提到，受影響號誌屬於州政府管轄，加州運輸部（Caltrans）證實該區以及帕羅奧圖的州管路口共約10處遭駭，已將語音功能停用並改為計時器模式。

報導提到，目前尚不清楚駭客如何進入號誌系統及音檔來源。Meta拒絕評論，僅表示應詢問地方政府；特斯拉則未予以回應。

Crosswalk buttons ???? in several cities on the Peninsula appear to have been hacked - playing prank messages using voices that sound a lot like Mark Zuckerberg and Elon Musk.



This is one of several in Redwood City @KTVU pic.twitter.com/oAukJoqGHj — Betty Yu （@bett_yu） April 13, 2025

Somebody hacked in a dozen of crosswalks of Bay area by inserting voice of Zuck and Elon...



That's bay area for you ???????? pic.twitter.com/dijF9fsHTG — Mr B （@maddyb65） April 14, 2025

Elon Musk crosswalk recording in Palo Alto pic.twitter.com/ttEX2l4st3 — Eldovyn Foster （@eldovynfoster） April 13, 2025

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