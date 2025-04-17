波多黎各大規模停電！全國140萬戶陷黑暗 恐需72小時才能恢復

波多黎各週三（16日）發生大規模停電，全國約140萬用戶陷入無電可用的困境，恰逢居民準備迎接復活節假期，生活大受影響。（法新社）

2025/04/17 09:35

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕波多黎各當地時間週三（16日）發生大規模停電，全島約140萬用戶陷入無電可用的困境，恰逢居民準備迎接復活節假期，生活大受影響。當局警告，全面恢復供電可能需時達72小時。

綜合外媒報導，據供電營運商盧瑪能源公司（LUMA Energy）表示，停電始於當地時間週三中午12時40分左右。截至下午2點，島上所有發電廠仍處於離線狀態，僅約5000至7000戶陸續恢復供電。盧瑪發言人索倫蒂尼（Hugo Sorrentini）坦言，「整個島嶼都沒有發電」。

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發電公司「傑納拉（Genera）」也證實，波多黎各境內所有發電廠已意外關閉。除了電力中斷之外，至少7萬8000個家庭的供水也受到波及。

「傑納拉」營運副總裁埃爾南德斯（Daniel Hernández）在記者會上表示，停電起因為中午過後輸電系統受到干擾，加上當時缺乏足夠機器調節電網頻率，導致系統極度脆弱。但真正導致全數發電廠關閉的關鍵因素仍在調查中。他補充，全面恢復供電預計需時48至72小時。

波多黎各總督岡薩雷斯（Jenniffer González）當時正在出差，她表示當局正努力解決問題，並承諾將即時提供最新資訊。代理總督兼國務卿費拉約里（Verónica Ferraiuoli）則透露，美國白宮已與地方政府聯繫，表達願意在有需要時提供協助。

事實上，這並非波多黎各首次全國停電。上一次發生大規模停電是在剛過去的新年夜。自2017年四級颶風「瑪莉亞」重創電網後，波多黎各便飽受基礎設施老化與電力中斷之苦，多年來電網缺乏投資與維護，更讓問題惡化。

事件發生後，當地民眾再度呼籲政府終止與盧瑪能源及傑納拉的合約。前波多黎各電力局執行主任、有「能源沙皇」之稱的科隆（Josué Colón）批評道：「這是不可接受的。」

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