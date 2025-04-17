精子衝刺秘密武器揭曉！靠「螺旋渦流」加速游向卵子

研究人員利用先進成像技術揭示，精子藉由如同開瓶器般的螺旋狀旋轉流體渦流獲得推進力。（圖：澳洲蒙納許大學）

2025/04/17 09:23

〔編譯陳成良／綜合報導〕精子衝向卵子的過程遠比想像中更複雜。澳洲蒙納許大學 （Monash University） 最新研究發現，精子游泳時不單靠尾部擺動，還會在周圍流體中產生獨特的螺旋狀渦流。這些渦流如同自帶推進器，為這場生命的競賽提供額外動力與方向穩定性。

這項近期發表於《細胞報告-物理科學》（Cell Reports Physical Science） 期刊的研究指出，精子鞭毛（尾部）的擺動會製造出如同開瓶器般的旋轉流體渦流 （swirling fluid vortices）。研究團隊利用先進的 3D 成像技術，首次成功同時捕捉到精子鞭毛的運動及其周圍的立體流場細節。

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研究主要作者、蒙納許大學機械與航太工程系教授諾斯拉蒂 （Professor Reza Nosrati） 解釋，這些渦流會附著在精子細胞上，並與精子同步旋轉。他形容這種現象，好比將橡皮筋扭轉成螺旋狀後再加一圈，形成一種更緊密、額外扭轉的超螺旋結構 （superhelix）。對精子而言，這種在流體中形成的額外扭轉結構就像一個緊隨其後的推進器，增強移動力，讓它們游得更有效率，並有助於維持直線路徑。

這項研究是諾斯拉蒂領導的應用微流體與生物工程實驗室 （AMB Lab），與墨爾本大學馬魯西奇教授 （Professor Ivan Marusic） 領導的流體力學研究群 （Fluid Mechanics Group） 合作的成果。諾斯拉蒂表示，精子鞭毛擺動產生的旋轉流體，可能優化其在生殖道中的推進。真正迷人的是，這些螺旋狀的流體印記如何附著於精子並同步旋轉，增加額外推力。

理解精子如何與其流體環境互動，對於生殖科學至關重要。諾斯拉蒂教授指出，這些流體結構的大小和強度，可能影響精子與附近表面、其他精子，甚至是與卵子本身的交互作用。這項研究也拓展了諾斯拉蒂團隊先前發表於《自然通訊》（Nature Communications）、關於精子在物體表面附近運動行為的成果。

此發現的意義不僅限於生育研究。諾斯拉蒂補充，這些視覺化結果有助於深入了解流體動力學，以及精子和其他微小游泳生物，例如細菌，如何在不同流體中移動和導航。這對於研究細菌如何附著於表面、感染如何擴散或生物膜 （biofilm） 如何形成等議題，都可能帶來新的啟發。

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