美眾院指DeepSeek擁6萬輝達晶片 要求說明有無違規

美聯邦眾議院今天發布報告指出，DeepSeek據報使用逾6萬顆輝達晶片，其中部分應受美國管制，已要求輝達釐清DeepSeek如何取得。（路透）

2025/04/17 09:24

〔中央社〕美聯邦眾議院今天發布報告指出，DeepSeek據報使用逾6萬顆輝達晶片，其中部分應受美國管制，已要求輝達釐清DeepSeek如何取得。委員會也說，公開記錄顯示，黃仁勳在美國祭出出口限制前夕指示公司設計改版晶片銷往中國。

中國AI新創公司深度求索（DeepSeek）推出的模型成本低，號稱堪比西方AI模型，問世後迅速爆紅，也敲響美國科技業及政界的警鐘，憂心AI優勢將被北京迎頭趕上。聯邦眾議院美中戰略競爭特別委員會今天發布報告，公開DeepSeek對美國構成嚴重的國家安全威脅。

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這份名為「揭開DeepSeek真面目：揭露中共用於監視、竊取及規避美國出口管制限制的最新工具」報告指出，據報導DeepSeek開發時使用超過6萬顆輝達（Nvidia）晶片，可能是透過規避美國出口管制的方式取得。

根據報告，半導體產業分析機構SemiAnalysis估計，DeepSeek目前可能擁有1萬顆A100晶片、3萬顆H20晶片、1萬顆H800晶片及1萬顆H100晶片。

自從美國實施晶片技術出口管制後，輝達在未取得政府出口許可的情況下，無法把高階的A100、H100、H200和H800晶片銷往中國，只能發售符合出口規範的降規版H20晶片。

報告指出，根據估算，自2024年3月以來，輝達已為中國市場生產超過100萬顆晶片。

報告稱，先不論美國公司蓄意、有意識地向外國對手提供最先進晶片的爭議做法，越來越多的證據顯示，DeepSeek和其他中國公司一起透過非法手段進口管制晶片到中國。

報告指出，2022年，美國商務部宣布對先進運算晶片實施全面出口管制，以限制中國取得對AI及軍事應用至關重要的尖端半導體。為預先因應這項新限制，輝達執行長黃仁勳指示旗下主管設計一款能夠規避出口禁令的晶片。

根據報告，在出口管制公告發布後的一個月內，輝達成功開發出一款晶片，據分析人士稱，這款晶片幾乎與當時最先進處理器的性能相當，卻沒有違法之虞，削弱美國政策原意。

報告提到，DeepSeek和其他中國公司取得高度敏感晶片的另一途徑，是透過可作為轉運地的第3國。

2022年1月，中國市場占輝達總營收的25%，而新加坡占比則不到5%。報告指出，然而，在美國對特定輝達晶片實施出口管制後，這一趨勢產生逆轉。

雖然輝達的財報顯示新加坡為其主要出貨目的地之一，但實際運往新加坡的晶片僅占輝達總收入的不到2%。這引發外界質疑，是否存在中國客戶安排經由新加坡轉運敏感晶片的情況，藉此規避美國出口管制。

川普（Donald Trump）政府昨天採取行動，將出口至中國的輝達H20晶片列入管制。美國商務部也正在調查DeepSeek是否透過新加坡非法進口受管制的輝達晶片。

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