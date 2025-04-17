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    五角大廈擴大調查洩密案 再2名高階官員被停職

    美國國防部官員16日透露，針對國防部長赫格塞斯（左一）顧問卡德威（右一）洩密事件的調查範圍，已擴大至另2名高層官員。（路透資料照）

    美國國防部官員16日透露，針對國防部長赫格塞斯（左一）顧問卡德威（右一）洩密事件的調查範圍，已擴大至另2名高層官員。（路透資料照）

    2025/04/17 07:56

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國國防部官員當地時間16日證實，五角大廈針對國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）主要顧問考德威爾（Dan Caldwell）洩密事件的調查範圍，已擴大至另2名高層官員。

    《路透》15日率先批露，考德威爾因「未經授權洩露資訊」而被安排行政休假，15日在戒護下離開五角大廈，目前已遭停職。

    1名不願具名的官員16日進一步表示，除考德威爾外，又有2名國防部官員被停職，包括近日成為赫格塞斯副幕僚長的塞爾尼克（Darin Selnick），及國防部副部長費恩柏格（Steve Feinberg）的幕僚長卡洛爾（Colin Carroll）。

    該名官員更稱，隨著調查持續進行，可能有更多五角大廈官員被點名涉案。

    塞爾尼克是退役空軍軍官，在擔任副幕僚長前，曾是負責人事與戰備事務的首席顧問；卡洛爾則是陸戰隊退伍軍人，曾任職於美國國防新創公司Anduril Industries。

    美國總統川普（Donald Trump）近日指示積極追查洩密事件，赫格塞斯則表示將積極配合。

    赫格塞斯的幕僚長卡斯伯（Joe Kasper）3月21日簽署一份文件，要求對「近期未經授權披露涉及敏感通訊的國家安全資訊」展開調查。

    卡斯伯的備忘錄未排除在執行調查過程中使用測謊儀的可能，但尚不清楚考德威爾是否接受了測謊。

    儘管考德威爾知名度不及其他國防部高階官員，但他在赫格塞斯團隊中扮演至關重要的角色。「大西洋月刊」（The Atlantic）上月揭露的Signal聊天紀錄顯示，赫格塞斯稱考德威爾是國家安全會議（NSC）準備對葉門叛軍青年運動（Houthis）發動攻擊時的最佳聯絡人。

    考德威爾是陸戰隊退伍軍人，曾被派往伊拉克。他公開反對美軍派駐中東、對美國向烏克蘭提供軍援持懷疑態度，並主張全面撤出歐洲，因此被抨擊為擁護孤立主義。

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