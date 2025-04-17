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    前紐約警官非法擔任中國代理人 被判入獄1年半

    2025/04/17 04:39

    〔中央社〕美國紐約退休警官麥馬洪（Michael McMahon）被控非法擔任中國代理人，參與將美國居民遣返中國的「獵狐行動」計畫，今天被判處入獄1年半。

    路透社報導，麥馬洪被控受僱擔任私家偵探，監視一名紐澤西居民，中國當局指控這名居民貪汙，這是中國執法部門遣返海外犯罪嫌疑人的全球行動，稱為「獵狐行動」（Operation Fox Hunt）計畫，麥馬洪2023年已被定罪。

    麥馬洪和中國男子朱勇（Yong Zhu, 譯音）及鄭聰穎（Zheng Congying, 譯音）因涉及「獵狐行動」被聯邦陪審團判定有罪。根據路透社，朱勇與鄭聰穎各自被判處2年及1年4個月徒刑。

    總部設於西班牙的維權組織「保護衛士」（Safeguard Defenders）2022年曾引述政府數據發表報告指出，自2014年以來，估計全球有近1萬名中國公民遭強行遣返。

    根據「保護衛士」報告，透過「獵狐行動」和「天網行動」這兩項計畫，這些目標人士在壓力下違背己願返回中國，這些非司法手段包括綁架、騷擾和脅迫等。1140417

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