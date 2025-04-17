川普執政美俄關係改善 蒲亭稱讚馬斯克如蘇聯太空英雄

2025/04/17 03:21

〔中央社〕俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）今天對大學生發表談話時，讚揚億萬富豪馬斯克，稱他是可與蘇聯時期傳奇火箭工程師卡洛勒夫（Sergei Korolev）相媲美的先驅。

法新社報導，在美國總統川普（Donald Trump）執政下，美國與俄羅斯建立了更緊密的關係，而美國太空探索科技公司（SpaceX）暨特斯拉（Tesla）執行長馬斯克( Elon Musk）正是川普政府中的重要人物。

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蒲亭今天造訪鮑曼莫斯科國立科技大學（Bauman Moscow State Technical University）時告訴學生：「你知道的，有一位名叫馬斯克的人，他住在美國，你可以說他對火星非常著迷。」

他提及：「這種人通常不會出現在人類群體中，他們滿腦子都是某些想法。這些想法即使在今日都會看似難以置信，往往會在一段時間後實現。就像我們先驅者卡洛勒夫的想法一樣，最終在適當時機得以實現。」

卡洛勒夫被視為蘇聯太空計畫之父，他設計首顆「史普尼克」（Sputnik）衛星及載人太空船「東方一號」（ Vostok 1），這艘太空船於1961年升空，使得蘇聯太空人加加林（Yuri Gagarin）成為進入太空的史上第一人。

馬斯克則時常批評烏克蘭，上月曾指控烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）想要一場「永遠的戰爭」。1140417

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