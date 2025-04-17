拜登批川普摧毀社會安全制度 白宮發言人酸爆：還沒睡喔？

美國前總統拜登15日發表卸任以來的首次公開演說，批評川普政府摧毀社會安全制度。川普本人與白宮則反批拜登執政時任由移民湧入美國，才是破壞社會安全制度。（法新社）

2025/04/17 06:17

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國前總統拜登15日發表卸任以來的首次公開演說，重點是關注社會安全保障，但他也在未直接點名現任總統川普的情況下加以批評，呼籲「我們不能讓國家像這樣繼續分裂下去了」。對此，川普本人與白宮反批拜登執政時任由移民湧入美國，危及社會安全制度。

拜登是在芝加哥的「身障人士倡議者、法律顧問與代表」大會上發表演說時，在未指名道姓的情況下抨擊川普政府。他在約30分鐘的演說中告訴約200名與會者，社會安全制度比國家計畫還重要，是一項「神聖的承諾」。拜登宣揚他執政時期在減少社會安全詐欺上的努力，並嘲諷川普政府，包括負責執行川普刪減聯邦政府預算的全球首富馬斯克，宣稱有許多年逾百歲的人瑞還在領社會安全保險金。

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82歲的拜登大酸，他想見見川普政府口中的那些還在領錢的300歲老人家，求教一下有何長壽秘訣。

拜登批評川普首度執政時的減稅政策，稱之為「這傢伙上次幹這差事（指當總統）時的政策」，直言「這個新政府」以裁員重創社會安全局，抨擊馬斯克污衊社會安全是「龐氏騙局」，還批評商務部長盧特尼克暗示他90幾歲的岳母，沒收到社會安全保險金也不會抱怨，但全程不曾提及上述任何官員的大名。

拜登還在未點名的情況下酸川普說，新政府上台未滿百日，就能帶來如此重大損害與毀滅，「真是令人嘆為觀止……，他們拿短斧劈向社會安全局」。此外，拜登還痛批「部分國會共和黨人」，認為這些人企圖「搞死」社會安全制度。

白宮發言人李威特15日稍早被問及對拜登將要發表演說有何看法時，反酸拜登「我很震驚他竟然會在晚上發表演說。我以為他的睡覺時間比今晚的演說時間要早得多」。在拜登演說後，白宮另一位發言人休斯頓表示，川普承諾保護社會安全制度，新政府也致力於兌現此一承諾；反觀拜登明明有4年時間可以強化社會安全制度，他卻讓數以百萬計的非法移民湧入美國，讓整個社會安全制度陷於險境。

川普本人也在16日一早於其自家社群平台「真實社群」上發文反嗆，拜登政府開放邊境「非常危險且思慮不周」。

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