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    四川成都天橋高掛反共、反習布條！勇者失聯逾41小時 最後訊息曝光

    四川成都一處天橋15日出現3幅反共、反習布條。（圖翻攝自李老師不是你老師X平台）

    四川成都一處天橋15日出現3幅反共、反習布條。（圖翻攝自李老師不是你老師X平台）

    2025/04/17 00:27

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕2022年10月13日中國公民彭載舟（本名彭立發）在北京四通橋懸掛反共反習近平布條，事件轟動一時。近日又有「四通橋勇士」翻版，四川成都一處天橋出現3幅反共、反習布條，在網上掀起熱議。披露相關畫面的旅義華僑作家李穎透露，在天橋掛這些布條的無名勇士有聯繫她，但現在對方疑似已經「被消失」！

    李穎15日在X平台PO文表示，當天凌晨四川省成都市金牛區茶店子街上一座天橋，出現3幅反共、反習布條，分別寫上「沒有體制改革，就沒有民族復興」、「人民不需要一個權力不受制約的政黨」、「中國不需要誰指明方向，民主才是方向」。

    李穎同日透露，照片就是掛布條的當事人提供給她的，當事人投稿時表示，這些布條他已經準備了1年，希望李穎能夠幫他把這件事傳散出去。李穎的貼文曝光後隨即引起超過400萬人關注。

    不過李穎15日晚間8點左右發文嘆「截至目前，投稿人已經失聯超過13小時」，她還曝光對方最後傳給她的郵件內容：「現在經過（天橋）的人很多，也有很多人駐足。我在xxxx（應是所在位置），應該過不了多久就被抓了。希望早日實現民主吧……」。若該名勇者至今仍未聯繫李穎，截至17日凌晨零時，已失聯超過41小時。

    （圖翻攝自李老師不是你老師X平台）

    （圖翻攝自李老師不是你老師X平台）

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