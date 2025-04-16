美關稅最高課245％也沒在怕 中國統計局：我們有習近平掌舵領航

中國國家統計局副局長盛來運。（圖翻攝自X平台）

2025/04/16 23:51

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美中貿易關稅戰白熱化，目前美國對中國進口產品累加稅率最高可達245％，讓近年本就經濟困頓的中國雪上加霜。不過中國國家統計局高層週三（16日）卻稱，中國經濟持續長期向好，過去什麼大風大浪都見過也走過來了，有信心應對任何外部挑戰，還說「我們有習近平總書記掌舵領航，有黨中央堅強領導」，絕對沒問題！

美總統川普本月初美國總統川普對全球祭出對等關稅重拳，中國選擇硬幹，祭出相同稅率的報復性關稅，還嗆聲「奉陪到底」，兩大國對彼此的關稅越加越高，目前美國對中國商品加徵關稅升至125％，加上1月甫上任時宣布的芬太尼關稅20％，總稅率高達145％，而中國也回敬125％。不僅如此，加上先前美國實施的各項關稅措施，部分中國輸美產品關稅更是高達245％。

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這無疑對疫後經濟陷入困頓的中國來說是沉重打擊，中國民間企業叫苦連天，牆內多家工廠放無薪假甚至裁員的消息近日在網上頻傳。不過中國國家統計局副局長盛來運16日發布中國今年第一季度GDP數據，宣稱跟去年同一季度相比增長了5.4％，在全球主要經濟體中名列前茅，延續「穩中向好、穩中回升」的態勢。

針對美國加徵關稅，盛來運說，「我們堅決反對美國搞關稅壁壘和貿易霸凌，這種做法是損人不利己，違背了經濟規律和世界貿易原則，對世界經濟秩序造成嚴重衝擊，拖累世界經濟的復甦。我們堅決支持中方採取的一系列反制措施，這既是維護自身發展利益的需要，也是維護世界多邊貿易體系和世界貿易經濟秩序的正當之舉。」

他聲稱，從短期來看，美國對中加徵高額關稅確實對中國外貿和經濟帶來一定壓力，但是改變不了中國經濟持續長期向好的大勢，「中國經濟基礎穩、韌性強、潛力大，我們有底氣，有能力、有信心應對外部挑戰，實現既定發展目標。過去十幾年，中國經濟經過了大風大浪的考驗，比如亞洲金融危機、世界金融危機、中美貿易摩擦，以及前幾年新冠疫情的嚴重衝擊，但是我們都走過來，積累了豐富的宏觀調控經驗。」

盛來運還不忘拍馬屁：「我們有習近平總書記掌舵領航，有黨中央堅強領導，有集中力量辦大事的制度優勢，在面對外部重大挑戰時，可以高效調動各種資源進行合理應對。我們的企業家敢闖敢拼，中國人民智慧勤勞，這都是我們應對巨大風險挑戰的基礎和底氣。」

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