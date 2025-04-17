越南確定站隊中國？ 北京「國師」曝越官媒對話：中國一定贏關稅戰

習近平15日語越南國家主席梁強會晤。（法新社）

2025/04/17 00:58

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美中關稅戰白熱化之際，中國國家主席習近平14日、15日出訪越南談自由貿易，讓美國總統川普相當不悅。中國南京大學國際關係學院教授、號稱中國最知名獨立智庫「國觀智庫」高級研究員成漢平近日宣稱，最近越南的官媒有去採訪他，越南記者跟他說「中國一定會在中美貿易博奕贏得勝利」！

習近平本週在河內出席中越兩國數十項合作協議的簽署儀式，呼籲加強雙方在貿易與供應鏈領域的合作，以應對美國關稅帶來的挑戰。習近平出訪正值美國對中商品課徵高達145％關稅之際，越南本身也面臨對等關稅壓力，正尋求與美談判，但越南似乎已經惹川普不爽，酸中越這場會談是在討論「如何搞垮美國」。

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現任南大教授、中國國家社科基金重大項目首席專家、國觀智庫高級研究員、原中國解放軍國際關係學院東南亞研究中心主任的成漢平，近年來撰寫多份報告都得到過國家領導人及部委領導批示，堪稱「國師」，16日他接受媒體專訪，被問到習近平今年首次外訪選擇越南、馬來西亞和柬埔寨這3個東協成員國有何看法時，他指出，前述3國都是中國近鄰，習近平這次出訪是在大國博奕、關稅戰、貿易戰的背景下進行的，就是要告訴世界「中國是應對外部世界不確定性（指川普關稅反覆）的確定力量。」

之所以會選擇越南、大馬和柬埔寨，是因為這3國和中國有深入經貿合作，美國想要把整個產業鏈「去中國化」，「那怎麼辦？那就是連你們一塊打，所以中國是第一目標，周邊國家是『對中國的泛化打擊』。習近平總書記這次訪問傳遞了一個重要的政治訊號，就是你們和中國打交道不用顧慮，我們永遠是確定的、穩定的，不像美國朝令夕改、一日三變。」

成漢平透露，習近平出訪越南前夕，他接受了越南官媒《越通社》訪問，「我對越通社表示，這次訪問是習近平總書記就任以來第4次對越南訪問，創下紀錄。對國家領導人來說沒有這麼高的頻率的，這說明了什麼？說明中越打造具有特殊戰略意義的命運共同體正在一步步成型。我們現在和包括柬埔寨、越南在內的17個國家形成了『周邊命運共同體』，中國就是在向鄰國傳達一個訊息：我們可以進行經貿領域的合作，來推動共贏，來造福於雙邊人民。」

成漢平還稱，《越通社》的記者採訪他時跟他說，「中美貿易博弈，中國一定會贏！」，對方在中國生活很多年，很了解中國市場之龐大，中國生產的商品可以自己消化很大一部分，剩下一部分可以向周邊國家出口推銷，而不是只依賴美國的單一市場，所以中國一定撐得住。

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