川普祭出免稅地位大棒 與哈佛大學對抗升高

哈佛大學校園和學校標誌。（美聯社）

2025/04/16 22:18

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國川普政府與名校哈佛大學的對抗升高，哈佛拒絕依照政府要求，修改該校治理和招生政策後，政府除了凍結22億美元（約714億台幣）聯邦補助金，總統川普15日進一步揚言，要取消哈佛的免稅地位。

川普15日發文表示，「如果哈佛繼續推動政治、意識形態和受恐怖主義啟發或支持的『病態』，那麼或許哈佛應該失去他們的稅務免除地位，並且依照政治實體身份課稅」，「要記得，稅務免除地位完全取決於符合公眾利益行事而定！」

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根據美國稅法，大多數大學因被認定為「專門」為公共教育目而運作，可豁免聯邦所得稅。聯邦法禁止總統直接或者間接指示國稅局，進行特定稅務調查，目前還不清楚該機關是否會採取行動。若失去免稅地位，長期下來，哈佛大學付出的代價將以10億美元計。

國稅局發言人拒絕評論，哈佛大學也尚未回應此事。白宮15日說，關於哈佛的免稅地位，國稅局會做出自己的決定，不過，總統私下已經表明，他無意在這場與該校的對抗中退縮。

哈佛大學本月初接獲政府提出的一份清單，當中列出多項要求，包括關閉多元、平等和包容化（DEI）辦公室，配合移民主管機關過濾國際學生，停止根據「種族、膚色、國籍或者相關因素」之考量錄取或聘用人員，並要求定期報告落實進度，以繼續「維持」聯邦補助資格。

但這些要求遭校方拒絕，校長賈柏（Alan Garber）表示，「不論哪一黨執政，沒有任何政府應該指示私立大學能教些什麼、能錄取和聘用哪些人，以及能從事哪一些領域的研究和探索」。

以色列與巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」的加薩走廊戰爭爆發後，包括哈佛在內的美國多所大學校園，出現抗議浪潮。在哈佛之前，川普政府的矛頭指向另一名校哥倫比亞大學，稱這類校園抗議運動是反美、反猶太。

美聯社指出，哈佛與川普的對抗，將測試政府權力限度以及使美國大學成為全球學者所向的大學獨立性。哈佛擁有全美大學最多的530億美元捐款，沒有其他大學比哈佛處於更有利地位進行這場對抗，不過，哈佛同樣依賴聯邦資金為其科學、醫學研究後盾。目前還不清楚，哈佛失去聯邦補助，能撐多久。

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