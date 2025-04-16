跨性別挫敗！英最高法院：法律定義女性根據「生理」 非後天認可

英國最高法院16日裁定，法律中女性定義是生理女性。反跨性別運動者得知，在法院外歡呼慶祝。（歐新社）

2025/04/16 21:58

〔編譯管淑平／綜合報導〕英國最高法院16日裁定，法律定義的「女性」，是根據一個人的生理性別，而非後天認可的性別。這份指標性裁定，將對跨性別者權益帶來深遠影響，包括在蘇格蘭、英格蘭和威爾斯等地，以性別為根據的權利。

英國最高法院5名大法官，就這起蘇格蘭反跨性別運動人士提出的案件，做出一致裁定，英國2010年平等法中的「女性」和「性別」，指的是生理女性和生理上的性別，此定義不涵蓋取得性別認可證書（GRC）之女性。不過，法官霍吉（Patrick Hodge）在判決書中說，這項裁定不應視為是一方勝過另一方，並強調，該法也「賦予跨性別者保護」，免於因後天性別而受到歧視。

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此案源於蘇格蘭婦女權益組織「為了女性（For Women Scotland）」，就蘇格蘭議會2018年通過一項公家機關擴大僱用女性之立法，控告蘇格蘭政府；該立法定出至少50%名額應為女性，而取有GRC之女性符合此名額資格。原告在下級法院敗訴後，上訴到最高法院。

原告認為，性別保障應只限於生來就是女性者，性別是「不可改變的生理狀態」。蘇格蘭政府主張，取有性別認可證書之女性，與生理女性享有同樣的以性別為根據的保障。

最高法院這項裁定的廣泛影響，導致跨性別女性使用保留給女性之服務和設施之權益，將受到更大限制，並激發要求英國修改性別認可相關法律的呼聲。

「為了女性」獲得知名小說家、《哈利波特》作者羅琳（JK Rowling）出資力挺，該組織共同創辦人史密斯（Susan Smith）16日表示，「今天法官說出了我們一直相信的理念，就是女性是因其生理性別而受到保障」，「性別是真實的，現在女性可以覺得安全了，那些專為女性提供的服務、空間，是提供給女性」。

蘇格蘭首席大臣史文尼（John Swinney）發文，接受最高院的裁定，「我們現在將因應此判決的影響」，他強調「我們的行動將以保護所有人的權利為基礎」。

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