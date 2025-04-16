川普和習近平需親自談判關稅 美財長貝森特：我們會達成重大協議！

美國財政部長貝森特。（路透）

2025/04/16 22:33

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美中貿易關稅戰白熱化，雙方互不讓步，報復稅率越喊越高，兩大經濟體何時會好好坐下來談，引發國際關注。美國財政部長貝森特（Scott Bessent）近日表示，美中關稅談判必須由美總統川普和中國國家主席習近平去談，他還稱未來將與中國達成「重大協議」。

綜合外媒報導，美國總統川普對全球祭出對等關稅重拳，中國選擇與之硬幹，祭出相同稅率的報復性關稅，還嗆聲「奉陪到底」，兩大國對彼此的關稅越加越高，目前美國對中國商品加徵關稅升至125%，加上1月甫上任時宣布的20%，總稅率高達145%，而中國也回敬125%。不僅如此，加上先前美國實施的各項關稅措施，部分中國輸美產品關稅更是高達245%。

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美中兩大國關係急遽惡化，目前看來誰也不讓誰，美中加速經濟脫鉤。有白宮高層日前還向《CNN》透露，美國不會先與中國接觸，因為他們認為是北京先選擇了報復，並進一步升級貿易戰，川普也告訴他的幕僚團隊，必須是中國先退讓，或是主動致電尋求對話。

近日美財長貝森特出訪阿根廷期間接受《彭博》專訪時表示，他不認為美中經濟需要脫鉤，雖然還是存在可能性，因為中國同時也是美國最大的經濟競爭者和軍事對手。即便美中關稅談判目前看來遙遙無期，但貝森特仍宣稱「在某個時候我們會達成一項重大協議，且該協議和過去的貿易和貨幣協定，將採用截然不同的模式」。貝森特還強調，任何美中談判都必須由雙方高層主導，包括川普和習近平。

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