八點檔輸了！新郎婚禮前與岳母私奔 現金首飾也爽捲走

印度一場婚禮前夕，新郎竟與準岳母私奔，還捲走現金和首飾金飾。示意圖。（情境照）

2025/04/16 23:39

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕印度北方邦一名女子即將出嫁，婚禮倒數9天之際，竟爆出驚世駭俗的家庭八點檔─她的母親竟與準新郎私奔！更離譜的是，兩人不僅「帶走對方」，還順手帶走現金與珠寶等貴重財物，女方家屬氣得報警提告，整起案件在當地掀起軒然大波。

綜合印度媒體報導，這起丈母娘和準婿私奔事件發生在北方邦阿里格爾（Aligarh）地區馬德拉克（Madrak）村，婚禮原定22日舉行，雙方家庭早已互訪、交換聘禮，喜帖也已寄出，婚事進入倒數階段。

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未料，4月13日凌晨，準新郎與準岳母突然同時「消失」，兩人手機更同一時間關機，音訊全無。起初女方家人以為新郎反悔臨陣脫逃，未料母親也一起失聯，調查後才驚覺兩人早有曖昧，疑似早就密謀私奔。

更令人傻眼的是，女方家屬清點財物後發現，家中約15萬盧比（折合新台幣約5.8萬元）現金不翼而飛，部分金飾首飾也遭人「一併帶走」。初步研判，疑似母親趁家人不備時偷偷搬走，再與準女婿「帶財私奔」。

警方指出，初步傾向事件屬私人糾紛性質，但因涉及財務與可能的誘拐行為，已正式立案調查，透過手機定位追查兩人行蹤。女方父親怒控準女婿「誘拐妻子、詐騙聘禮」，村民也直呼「情節比影集還誇張」。

這個誇張案件在當地社群掀起熱議，有人戲稱，「女兒變成未婚妻，媽媽變成新娘」，甚至有人留言嘲諷，「這場婚禮果然是場意想不到的重組家庭劇」。

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