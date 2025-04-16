習近平訪馬來西亞 安華：將一直是中國堅定且有原則的朋友

中國國家主席習近平（左）訪問馬來西亞，與首相安華（右）於布城官邸見證簽署多項合作協議後握手。（路透）

2025/04/16 21:35

［編譯陳成良／綜合報導］中國國家主席習近平週三（16日）於馬來西亞訪問期間，呼籲兩國加強合作以應對「全球秩序的衝擊」。

法新社報導，習近平在馬國行政首都布城（Putrajaya）發表演說時表示：「中國與馬來西亞將與區域內國家站在一起，共同對抗地緣政治與陣營對抗的暗流，以及單邊主義、保護主義的逆流。」他並補充：「我們將共同維護亞洲大家庭的光明前景。」

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習近平本週展開東南亞訪問行程，此前已訪問越南，接下來將前往柬埔寨。在北京試圖將自身定位為，在美國總統川普懲罰性關稅體制下一個穩定替代選項的同時，此次出訪格外引人注目。

馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）表示，在關稅動盪之際，中國一直是「理性、強大且可靠的夥伴」。安華在其官邸設宴款待習近平時更強調，馬國將「一直是中國堅定且有原則的朋友」。

習近平抵達馬來西亞後，在裝飾華麗的國家皇宮受到馬國元首蘇丹依布拉欣（Sultan Ibrahim）以隆重儀式歡迎。隨後，他與安華舉行會談，並共同見證了31項合作協議的簽署，涵蓋新興科技、人工智慧、媒體及旅遊等多個領域。

馬來亞大學國際與戰略研究學系的副教授邱英輝分析指出：「這不僅關乎友誼，更是要將區域重心向北京重新調整。」她認為，習近平此行是經過計算的舉動，目的是「在美國貿易措施擾亂全球市場之際，試探區域團結的程度」。

馬來西亞今年擔任東南亞國家協會（ASEAN，簡稱東協）輪值主席國。東協成員國是受美國關稅衝擊最嚴重的群體之一。

根據先前資訊，馬來西亞這個東南亞第三大經濟體，被課徵了24%的關稅。同為東協成員的製造業重鎮越南，稅率高達46%；而為西方大品牌代工大量低成本服飾的柬埔寨，關稅也達49%。儘管這些關稅目前暫停徵收90天，但川普已表明沒有國家能「脫身」。

邱英輝向法新社表示：「在區域層面，習近平很可能將中國描繪成穩定與發展的夥伴，而非尋求霸權。」但她同時指出：「他的訊息也帶有潛在警告意涵，也就是：別讓華府的關稅或同盟關係，損害了亞洲自身的區域凝聚力。」

馬來西亞太平洋研究中心（Pacific Research Center of Malaysia）學者胡逸山則形容，習近平的訪問如同「一群朋友在惡劣天氣中抱團取暖」。

習近平預計週四（17日）轉往柬埔寨訪問。柬埔寨是中國在東南亞最堅定的盟友之一，北京近年在該國的影響力持續擴大。

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