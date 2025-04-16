磁星流浪銀河系身世成謎 或握有神秘快速電波爆發線索

磁星是宇宙中磁場最強大的天體。示意圖。（路透檔案照）

2025/04/16 20:21

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國航空暨太空總署（NASA）與歐洲太空總署（ESA）合作的哈伯太空望遠鏡，捕捉到一顆來源不明的磁星，正穿越銀河系，而且特殊的是，這顆流浪磁星很有可能是銀河系中，第一個不是從超新星爆炸中產生的磁星。這個特別之處，可為了解「快速電波爆發（FRB）」現象提供線索。

根據NASA、ESA 15日發表的新聞稿，2008年NASA尼爾．格雷爾斯雨燕天文台觀測到，從銀河系外圍閃現短暫而強烈的伽瑪射線，進而發現這顆磁星SGR 0501+4516，是銀河系中僅約30顆已知磁星的其中一顆。

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這份15日在《天文與天體物理學報（Astronomy & Astrophysics）》發表的研究報告主要作者、ESA「歐洲太空研究暨技術中心（ESTEC）」天文學家克利姆斯（Ashley Chrimes）說，磁星是死亡之恆星殘骸中子星的一種，完全由中子組成，具有極端強大的磁場。因此，對這顆磁星形成機制，很自然的解釋，就是從超新星爆炸中誕生，而且其位置離超新星爆炸殘骸HB9非常近。超新星爆炸是恆星演化末期，重力坍縮發生劇烈爆炸，產生緻密天體中子星。

不過，15日提出的這份歷時10年的研究，對上述看法提出質疑。研究人員在2010年、2012年和2020年利用哈伯望遠鏡，捕捉到SGR 0501+4516微弱的紅外線輻射，與繪製出將近20億顆銀河系恆星三維地圖的ESA「蓋亞（Gaia）」探測器定義的參考架構校準後，揭露這顆磁星在天空中的細微移動軌跡。

SGR 0501+4516的運動速度和方向顯示，它和附近超新星殘骸無關；追溯過去數千年的軌跡也顯示，沒有其他超新星殘骸或大質量恆星，可能與它有關。若它並非誕生於超新星爆炸，意味著其年齡比原本估計的2萬年更古老，或者是透過其他方式形成。

磁星也可能透過兩顆較低質量中子星合併，或在某些條件下發生的吸積誘發坍縮（Accretion-induced collapse）產生。後者過程需要有一包括白矮星的聯星系統，從其伴星吸收氣體超過臨界值時，核心坍縮形成，參與研究的英國華瑞克大學天文學家李凡（Andrew Levan）說，「我們認為，SGR 0501+4516或許是這樣誕生的」。

透過吸積誘發坍縮產生的磁星，可為解釋一些不明快速電波爆發提供線索，尤其或許可解釋發自一些古老恆星群的快速電波爆發；這些恆星由於太過古老，近期並未誕生質量大到能發生超新星爆炸的恆星。研究團隊將進一步觀測銀河系中其他磁星的起源，以了解這些極端強大磁場天體形成機制。

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