劍指中國！ 擴大印太防衛圈 日向美提「單一戰區」構想

美國國防部長赫格塞斯（左）與日本防衛大臣中谷元（右），3月30日在東京防衛省會談前握手合影。（路透）

2025/04/16 20:06

〔編譯陳成良／綜合報導〕日本政府近日向美國提出一項新的區域安全戰略構想，主張將東海、南海、朝鮮半島及周邊地區視為「單一戰區」（one-theater），目標是強化與美國及理念相近國家的防衛合作，以共同因應來自中國的潛在威脅。此構想一旦實施，可能大幅擴展日本自衛隊的海外部署範圍，引發國內外關注與討論。

《朝日新聞》報導，根據政府消息人士指出，日本防衛大臣中谷元於3月30日在東京，與美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）會晤時，正式提出「單一戰區」概念。該構想主張，將原本分屬東海與南海兩個區域的戰略視角整合為一，視為單一作戰空間，並納入朝鮮半島及周邊區域。此一「戰區」定義參考軍事術語，意指可在戰時展開軍事行動的區域。

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中谷在會談中向赫格塞斯表示：「日本計畫將日本、美國、澳洲、菲律賓、南韓等國納入單一戰區視角，以深化區域夥伴關係與安全合作。」根據消息來源，赫格塞斯對此構想表達歡迎態度。

同日稍晚，赫格塞斯亦拜會日本首相石破茂，再次強調日、美、韓、菲等國之間的安全協作，對於印太穩定的重要性，並重申對「單一戰區」構想的支持。

據透露，「單一戰區」構想由日本防衛省與自衛隊高層官員共同研擬，其核心目的是整合長期以來分開規劃的東海與南海戰略視角，建立一個涵蓋更廣泛地區的聯合應變架構。防衛省一位資深官員指出，中谷大臣認為，在美國總統川普主政期間，日本應積極強化自身角色，以對抗中國在印太地區日益上升的影響力。

然而，該構想目前仍處於初步構思階段，尚未具體界定其涵蓋的地理範圍，也未明確說明自衛隊將在哪些區域參與相關行動。這種模糊性引發部分批評，擔憂此舉恐使自衛隊更容易捲入區域衝突，或他國軍事緊張局勢。

一名防衛省高層坦言：「在具體細節尚未明確前，應避免在國際場合中輕率使用『戰區』這類強烈措辭，以免引起誤解或過度期待。」另有自衛隊高官也指出，「使用新術語前，應先在省內取得共識，目前『單一戰區』仍未有清楚定義。」

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