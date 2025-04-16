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    撞見印度女網紅出軌 丈夫慘遭勒死棄屍排水溝

    印度女網紅與情人合謀殺害丈夫，冷血棄屍排水溝。（圖翻攝自《NDTV》）

    印度女網紅與情人合謀殺害丈夫，冷血棄屍排水溝。（圖翻攝自《NDTV》）

    2025/04/16 22:47

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕印度哈里亞納邦（Haryana）近日發生一起驚悚謀殺案，35歲女網紅拉維娜·拉奧（Ravina Rao）與情人蘇瑞許（Suresh）合謀，殺害她的丈夫帕拉文（Praveen），並將屍體棄置在排水溝中。

    綜合印度當地媒體報導，拉維娜是一名擁有3.4萬Instagram粉絲的女網紅，她與丈夫帕拉文育有一名6歲兒子，主要拍攝家庭搞笑影片而成名。儘管她在網路上塑造了幸福家庭的形象，實際上，她的婚姻生活卻不如外界所見，由於拉維娜經常外出拍攝，夫妻關係變得日益疏遠。

    一年多前，拉維娜開始與她的拍片搭檔蘇瑞許發展出婚外情。儘管丈夫帕拉文對此心生疑慮，並多次與她發生爭執，拉維娜的婚外情卻未曾終止。3月25日，帕拉文突然回家，意外撞見妻子與蘇瑞許正在進行親密行為，激動之下，他與兩人爆發了激烈的衝突。隨後，拉維娜拿起自己的頭巾，將丈夫勒死。

    案發當晚，拉維娜與蘇瑞許合力將屍體放上摩托車，並騎行約6公里，將帕拉文的屍體丟棄在一條偏僻的排水溝中。拉維娜隨後對親友謊稱丈夫失蹤，然而，警方在三天後發現屍體並調閱監視影像，發現當晚有三人騎車前往現場，返回時只剩兩人。這一線索讓兩名嫌犯的犯行曝光。經過警方審訊，拉維娜與蘇瑞許最終承認謀殺並詳細交代過程。

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