大阪世博爆「首起竊案」 83歲阿公偷蜂蜜狂逃跌倒摔破

83歲老翁參觀大阪世界博覽會，偷走館內一瓶要價6800日圓（約新台幣1573元）的非賣品進口蜂蜜。（圖擷取自「読売テレビニュース」YouTube）

2025/04/16 20:54

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吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕2025年世界博覽會（日本大阪．關西世博會、Expo 2025 Osaka）13日開跑，活動開幕不到1週，今（16）日發生首起竊盜案。日媒透露，83歲老翁參觀期間，偷走館內一瓶要價6800日圓（約新台幣1573元）的非賣品進口蜂蜜，還在逃跑時打破罐子，現場一陣混亂，老翁最終被警方逮捕。

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綜合日媒報導，住在大阪府富田林市的83歲老翁今天下午1點半左右，涉嫌在29個國家聯合設置在世博會的「Commons A館」內行竊。根據警方說法，老翁偷走館內一瓶吉爾吉斯產的進口蜂蜜，離場時被保全發現，雙方展開追逐，老翁跌倒被保全制伏，成為大阪世博開幕後首名在場館內被捕民眾。

報導指出，被偷走的蜂蜜其實是展示品，無法直接對外出售；老翁事後向警方承認犯案，但辯稱「以為那是可以拿回家的樣品」；吉爾吉斯展館相關負責人透露，老翁逃跑時不慎跌倒，蜂蜜瓶摔破，現場一片狼藉。另有消息指出，這名老翁可能在其他展館也曾犯案，偷走包含啤酒在內的物品，警方已著手調查他是否涉及其他竊案。

此外，大阪世博開幕前後風波不斷，引起各界討論。本月6日試運行期間，此花區人工島「夢洲」場區偵測到甲烷，濃度達到點火爆炸的程度；11日傳出中國館附近有小型無人機出沒，警方循線逮到1名操控無人機的中國籍男子；14日上午的會場入口排隊人潮，1名80歲老翁拒絕被檢查隨身物品，謊稱背包裡有炸彈，導致民眾被臨時疏散。

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