美伊核談判髮夾彎？中東特使魏科夫改口要伊朗「徹底廢核」

白宮中東特使魏科夫（見圖）。（路透資料照）

2025/04/16 18:15

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國中東特使魏科夫（Steve Witkoff）在伊朗核談判中的立場變化不定，令人質疑美方決策的穩定性與誠意。他先表示美國或許允許伊朗有限度濃縮鈾，僅數小時後又要求伊朗「徹底消除」核計畫，讓即將在阿曼舉行的下一輪會談，增添不確定性。

魏科夫週一在福斯新聞（Fox News）受訪時稱，談判將確保伊朗鈾濃縮純度維持在民用級別3.67%，並提及對武器化的核查。此話若為真，顯示美方立場軟化，放棄強硬派主張的拆除核計畫。然而，次日他在社群媒體改口，強調協議須遵循「川普模式」，即伊朗須停止並消除所有核活動。國務院隨後轉發此聲明，試圖平息爭議。

請繼續往下閱讀...

英國《衛報》報導，外界猜測，魏科夫的立場反覆，可能反映川普政府內部鷹派的壓力，或其外交決策的混亂。作為缺乏經驗的特使，他被視為川普的代言人，其言行不一使談判前景更加模糊。

美伊核談判上週六在阿曼馬斯喀特（Muscat）啟動，下一輪定於4月19日舉行。伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）願保證不發展核武，盼重回2015年核協議（JCPOA）。最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）雖不信任美國，仍允許談判繼續。

自川普2018年退出協議後，伊朗鈾濃縮純度達60%，遠超協議限制。魏科夫批評此舉，並要求談判納入飛彈與引信議題，但伊朗革命衛隊（IRGC）堅稱飛彈計畫是「紅線」。

魏科夫稱初步會談「正面且具建設性」，強調避免動武。國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西（Rafael Grossi）本週將訪伊朗，改善核查機制，或為談判帶來轉機。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法