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    少年走私5000隻活螞蟻肯亞被逮 揭盜獵新目標「小型生物」

    肯亞奈洛比法庭審理螞蟻走私案，圖為呈堂證物：裝在試管中的部分走私螞蟻。涉案的比利時、越南與肯亞籍被告已認罪。（路透）

    肯亞奈洛比法庭審理螞蟻走私案，圖為呈堂證物：裝在試管中的部分走私螞蟻。涉案的比利時、越南與肯亞籍被告已認罪。（路透）

    2025/04/16 18:46

    〔編譯陳成良／綜合報導〕肯亞當局逮捕2名比利時青少年，他們因在試管中藏帶5000隻稀有品種的活螞蟻而被控盜獵。官方指出，此案凸顯非法野生動物交易正從大型動物轉向小型物種的新趨勢。

    美聯社報導，這兩名19歲青年大衛（Lornoy David）與羅德維克斯（Seppe Lodewijckx）於4月初在民宿被捕。他們辯稱收集螞蟻僅為好玩，不知違法。另有肯亞及越南籍男子，也因持有約400隻螞蟻同遭指控。

    肯亞野生動物管理局（KWS）表示，這4人涉嫌將螞蟻走私至歐亞市場。查獲物種含東非特有的信使收割蟻（Messor cephalotes）。KWS強調，此舉侵害肯亞生物多樣性主權與潛在利益。

    KWS指出，相較過去主要打擊象牙、犀牛角等盜獵，此案代表「走私趨勢轉變」，目標已擴及生態關鍵的小型物種。

    2名比利時青年是在納庫魯郡（Nakuru county）的民宿被捕，查獲裝在2000多根試管內的5000隻螞蟻；另2人則在奈洛比（Nairobi）公寓被逮。肯亞當局估計，查獲螞蟻黑市價約100萬肯亞先令（約新台幣25.2萬元）。

    非洲野生動物基金會（Africa Wildlife Foundation）保育專家穆魯提（Philip Muruthi）說明，螞蟻對維持生態平衡至關重要。他警告，非法走私不僅可能傳播疾病危害他國農業，更掠奪肯亞資源。他強調貿易需受規範，「沒人能隨意帶走我們的資源」。

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