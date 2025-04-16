賣臉給AI悔不當初 數位分身遭濫用淪詐騙、宣傳工具

AI肖像授權需謹慎，避免淪為深偽素材；示意圖，非新聞當事人。（路透）

2025/04/16 17:32

〔編譯陳成良／報導〕法新社16日報導指出，隨著人工智慧（AI）技術普及，部分演員、模特兒或一般人選擇將自己的肖像權授權給AI行銷公司以賺取外快，卻沒想到自己的「數位分身」竟遭濫用，出現在可疑的醫療廣告、網路詐騙內容，甚至政治宣傳影片中，讓他們始料未及且後悔莫及。

報導以南韓演員李先生（Simon Lee）的經歷為例，他驚訝地發現自己的肖像被AI後製成婦科醫生或外科醫師，在TikTok和Instagram上推銷可疑的健康療法。他向表示，若是一般的廣告尚可接受，但這明顯是詐騙，然而合約條款卻讓他難以要求下架影片，只能眼睜睜看著自己的數位分身推銷減肥茶或用冰浴治療青春痘。

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法新社分析，對企業而言，使用AI生成或修改真人肖像製作廣告影片，成本遠低於實際聘請演員拍攝，效果又比完全虛擬的AI頭像更逼真。這種模式快速且廉價，也讓品牌藉此展現其擁抱新科技的形象。製作過程通常只需半天拍攝，演員在綠幕前依提示做出各種表情，AI就能以此為基礎，生成能說各種語言、表達不同情緒的數位分身

然而，問題出在合約。儘管授權肖像能帶來數百至數千歐元的報酬，但複雜難懂甚至暗藏不合理條款的合約，常讓急於賺錢的授權者未能充分理解風險。以紐約演員科伊（Adam Coy）為例，他為了一年約1000美元（約新台幣3萬2780元）的酬勞授權臉部聲音，事後坦言是為錢妥協，卻沒料到其數位分身竟被用於宣稱來自未來、預言災難的影片，只因他的合約僅禁止色情、菸酒相關用途，並未限制此類內容。

更嚴重的案例是英國演員葉慈（Connor Yeates），他以4600歐元（約新台幣16萬元）簽下3年合約後，竟發現自己的肖像被用於宣傳布吉納法索2022年政變上台的領導人特拉奧雷（Ibrahim Traore）。

專精商業法的律師瑪奇歐迪（Alyssa Malchiodi）警告，許多授權者簽約時並不完全了解後果。她提醒，若合約中使用「廣泛、永久、不可撤銷」等字眼，給予公司完全所有權或無限制使用權，就是重大警訊。這類合約常包含全球性、無限制、不可撤銷的利用權，且無權反悔，形同霸王條款。

瑪奇歐迪強調，科技發展速度遠超法律規範，「這些都不是虛構的臉孔」，呼籲各界應更加謹慎。

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