吐瓦魯「全國第1台ATM」啟用 總理戴斐立親臨見證

位於南太平洋、我國友邦吐瓦魯（Tuvalu）。（資料照，美聯社）

2025/04/16 17:34

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕位於南太平洋、我國友邦吐瓦魯（Tuvalu），15日正式啟用國內第1台自動提款機（ATM），象徵吐瓦魯金融系統朝向現代化邁出重要一步。吐瓦魯總理戴斐立（Feleti Teo）親臨ATM啟用儀式，致詞時表示，這對吐瓦魯來說是「歷史性的一刻」。

根據英媒《衛報》報導，吐瓦魯是一座位在太平洋的島國，也是世上最偏遠的國家之一。總人口約1.2萬的吐瓦魯，不論是日常消費、銀行業務與其他金融交易，主要都是透過現金進行，導致民眾必須在發薪日前往銀行排隊領薪水，然而銀行每日在下午2點關門，使得民眾取款與交易時間受到限制，也讓銀行外時常出現大排長龍的情況。

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為了改善當地民眾的取款與支付流程，提升金融服務普及性，吐瓦魯國家銀行（National Bank of Tuvalu）終於在今年啟用ATM。報導指出，ATM設置於吐瓦魯主島富納富提（Funafuti）的瓦伊阿庫村（Vaiaku），並邀請吐瓦魯總理、總督、傳統領袖、國會議員、外交與商界代表，一起出席這場各界期待已久的ATM啟用儀式。

總理戴斐立在啟用儀式表示，「今天不只是歷史性的時刻，更是吐瓦魯國家銀行邁向新世代的重要起點。不僅是服務層面，整體策略方向也將與以往截然不同。」國家銀行總經理西奧塞（Siose Penitala Teo）則指出，ATM與刷卡設備建置工程，自2021年開始，總投資金額超過300萬澳幣，「對我們而言，這原本只是夢想，我們長年處於非數位化的環境。但憑藉政府支持與堅定決心，我們成功將這項服務帶給人民。」

報導指出，目前吐瓦魯國家銀行已經安裝好5台ATM，之後計畫在全島各地安裝30台刷卡結帳POS機。另外，吐瓦魯首批設置的ATM與POS機，僅開放使用預付卡（prepaid cards）交易；銀行下一步計畫推出吐瓦魯發行的簽帳金融卡，最終目標為實現提供國際Visa簽帳金融卡與信用卡功能，以利國人前往海外旅行與網路購物需求。

據了解，吐瓦魯國家銀行目前約有6000名客戶，不少用戶持有多個帳號，如今該國引入電子銀行系統，預期能夠紓解業務堵塞問題，減少對於現金的依賴，改善外島金融服務等問題，同時提升外島居民的金融服務可近性。

Negara Kecil Terpencil Tuvalu Akhirnya Punya ATMhttps://t.co/rSULCUvZJ5 — Hidayatullah.com （@hidcom） April 16, 2025

吐瓦魯4月15日，正式啟用國內第1台自動提款機（ATM）。示意圖。（資料照，美聯社）

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