華爾街日報揭密：馬斯克操控「寶寶軍團」母親 透過親信軟硬兼施

親子鑑定結果證實，馬斯克（右）與保守派網紅萊兒（左）之子的親子關係概率高達99.9999％。（圖翻攝自X＠Ashley St. Clair、馬斯克IG）

2025/04/16 18:07

〔編譯陳成良／綜合報導〕《華爾街日報》15日刊出一篇深度調查報導，揭露全球首富馬斯克（Elon Musk）如何透過長期親信伯查爾（Jared Birchall）管理他與多名女性所生的眾多子女（他本人稱之為「軍團」）及其母親們，運用鉅額金錢、嚴格保密協議與潛在威脅，形塑一套獨特的「富豪育兒術」。

報導指出，伯查爾不僅負責馬斯克的家族辦公室及政治獻金操作，更在幕後扮演關鍵角色，處理馬斯克與孩子母親們之間的敏感財務與隱私安排。報導以保守派網紅克萊兒（Ashley St. Clair）的經歷為主線，詳述她試圖確認馬斯克為其子生父，卻必須透過伯查爾交涉的過程。

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根據《華爾街日報》取得的通話紀錄與文件，伯查爾曾向克萊兒提出高達克萊兒克萊兒（約新台幣4.9億元）的一次性費用及每月10萬美元（約新台幣328萬元）撫養費，條件是她必須簽署嚴格的保密協議，對孩子的身世噤聲。伯查爾更暗示，尋求法律途徑對母親往往結果更糟，並表示其他母親也簽署了類似協議。

報導進一步探討馬斯克的動機。他抱持強烈的「生育主義」（pronatalism）觀點，憂心低生育率將導致文明崩潰，認為有必要「播種」更多高智商人類，甚至曾建議透過代理孕母加速打造他的「寶寶軍團」。報導引述知情人士稱，馬斯克甚至曾在社群平台X上物色潛在的生育對象。

《華爾街日報》指出，馬斯克利用其龐大財富與影響力，要求孩子母親們簽署保密協議。若對方猶豫或尋求外部律師協助，伯查爾等顧問便可能暗示或進行財務上的報復。聖克萊爾因拒絕簽署不平等的保密協議（該協議未充分保障孩子權益，且不對等限制雙方發言權）並堅持親子鑑定，導致馬斯克逐步削減提供的撫養費，從最初提議的每月10萬美元降到2萬美元，時間點更與法律程序的推進高度吻合，其律師直指金錢被「武器化」。

除了克萊兒，報導也提及其他母親的處境，如加拿大歌手格萊姆斯（Grimes）曾公開抱怨與馬斯克溝通困難及在監護權官司中資源不對等；相較之下，身為馬斯克旗下腦機介面公司「Neuralink」高管的齊利斯（Shivon Zilis）則似乎享有「特殊地位」。

最終，法院命令馬斯克進行親子鑑定，結果證實其與克萊兒之子的親子關係概率高達99.9999％。《華爾街日報》這篇報導，透過詳實的採訪與文件證據，揭示了這位科技巨頭在私生活領域運用其權力與財富處理複雜家庭關係的具體手段與爭議。

億萬富豪馬斯克與Neuralink高管齊利斯今年3月迎來兩人第4個孩子。（圖翻攝自X/@iam_smx、@ReiiValentinaa，本報合成）

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