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    拍片拍「出人命」！巴西色情網紅拍片竟懷孕 老公一度想離婚

    巴西32歲成人網紅德波拉（右）近日在社群平台發文表示，自己在與另一位成人內容創作者拍攝影片後意外懷孕，這突如其來的懷孕讓她與61歲丈夫安德森（左）一度陷入婚姻危機。（圖翻攝自IG/@deborapeixoto.ofc，本報合成）

    巴西32歲成人網紅德波拉（右）近日在社群平台發文表示，自己在與另一位成人內容創作者拍攝影片後意外懷孕，這突如其來的懷孕讓她與61歲丈夫安德森（左）一度陷入婚姻危機。（圖翻攝自IG/@deborapeixoto.ofc，本報合成）

    2025/04/16 15:24

    劉家凱／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕巴西32歲OnlyFans色情網紅德波拉（Debora Peixoto）近日在社群平台發文表示，自己在與另一位成人內容創作者拍攝影片後意外懷孕，消息曝光後引發關注。她坦言，這突如其來的懷孕讓她與61歲丈夫安德森（Anderson Peixoto）一度陷入婚姻危機，丈夫當時情緒激動，甚至提出離婚。

    綜合外媒報導，德波拉在貼文中公開兩張陽性妊娠測試照片，直言這個消息對夫妻倆而言是一大震撼。她透露，拍攝後不久便出現身體異常與不適症狀，因此進行妊娠檢測，結果確認懷孕。據悉，拍攝對象是來自西班牙的成人創作者加西亞（Maximo Garcia）。

    對此結果，德波拉表示丈夫最初情緒激烈，無法接受這樣的事實，但經過溝通後，態度逐漸緩和，雙方決定攜手面對這個突如其來的轉變。她說：「我們談了很多，決定嘗試一起處理這個問題。」

    德波拉也坦言，部分親友得知懷孕是在拍片期間發生後，曾建議她考慮墮胎，這讓她非常難過。她強調，作為一名已有孩子的母親，儘管一開始也受到打擊，但現已逐漸從震驚中恢復，並開始期待新生命的到來。

    她補充道：「我現在狀況穩定，也感受到丈夫和團隊的支持。現在是時候負起責任，重新規劃一切了。」目前尚不清楚孩子的生父是否會參與未來的教養責任。

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