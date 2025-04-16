驚心動魄！60頭虎鯨圍獵瀕危小藍鯨 震撼畫面曝光

畫面捕捉到虎鯨正攻擊1頭小藍鯨的激烈瞬間；據信，這僅是史上第4次記錄到虎鯨獵食小藍鯨的案例。（圖擷取自Naturaliste Charters/Machi Yoshida）

2025/04/16 14:36

〔編譯陳成良／綜合報導〕澳洲西部外海日前上演驚心動魄的獵殺場面！賞鯨遊客與研究人員目睹約60頭虎鯨（Orca）組成的龐大鯨群，成功圍獵一頭罕見的小藍鯨，過程全被記錄。

科學網站《IFLScience》報導，這起事件發生在西澳知名的海洋生態熱點布雷默峽谷（Bremer Canyon）。目擊者所在的賞鯨公司「自然學家包船」（Naturaliste Charters）在社群媒體發文描述，這是一場「不可思議且罕見的事件」，多個虎鯨家族群體合作獵捕小藍鯨。從首次發現小藍鯨浮出水面到戰鬥結束，整個驚險過程持續不到40分鐘。

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被獵殺的小藍鯨（Pygmy blue whale）是地球史上最大生物藍鯨的一個亞種，雖名為「小」，體型依然驚人，成年可達24公尺、重達90公噸。根據澳洲《環境保護與生物多樣性保育法》（EPBC Act），小藍鯨被列為瀕危物種，目擊紀錄相當稀少。據估計，這次被獵殺的個體身長約18公尺。

參與獵殺的虎鯨群體數量驚人，估計超過60頭，其中還包含了許多未成年的幼鯨（因皮下脂肪較薄，血管較明顯，皮膚帶有桃色色澤）。船上的海洋生物學家珍娜·塔克（Jennah Tucker）向澳洲廣播公司（ABC）表示，已確認至少有5個不同的虎鯨家族參與了這次圍獵。「通常很多虎鯨會在獵物被制伏後才靠近，但這次我們看到20到30頭虎鯨同時圍繞著小藍鯨發動攻擊。」

報導指出，在小藍鯨被殺死並分食後，虎鯨群似乎還進行了「慶祝」儀式，不斷躍身擊浪和甩尾拍水。虎鯨以多樣化的獵食策略聞名，牠們會獵殺大白鯊以取得其富含營養的肝臟，也會捕食海洋中最大的魚類鯨鯊。特定族群甚至演化出針對特殊獵物（如公牛鯊）的獵食技巧。自然學家包船公司指出，這僅是史上記載中第4次觀察到虎鯨獵食小藍鯨的案例。

布雷默峽谷近年已成為國際知名的海洋生物觀察點，吸引許多遊客專程前來，希望能一睹虎鯨、各種鯨豚甚至大王烏賊的風采。然而，像這次記錄到的跨物種獵食場景，依舊是可遇不可求的罕見奇觀。

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