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    提前躲關稅！蘋果緊急空運近20億美元iPhone 創單月新高

    蘋果公司（Apple）擔憂關稅政策會推高成本，為避開關稅衝擊與確保美國市場有足夠庫存，蘋果已在今年3月將價值20億美元、重達600公噸的iPhone手機，緊急從印度空運到美國。示意圖。（法新社資料照）

    蘋果公司（Apple）擔憂關稅政策會推高成本，為避開關稅衝擊與確保美國市場有足夠庫存，蘋果已在今年3月將價值20億美元、重達600公噸的iPhone手機，緊急從印度空運到美國。示意圖。（法新社資料照）

    2025/04/16 16:44

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    因應對等關稅 蘋果印度廠趕工150萬支iPhone空運到美國
    5架飛機裝滿iPhone設備運回美國 蘋果預防性避稅

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）計畫推動的對等關稅政策目前暫緩90天，但蘋果公司（Apple）擔憂關稅政策會推高成本，為避開關稅衝擊與確保美國市場有足夠庫存，蘋果已在今年3月將價值近20億美元（約新台幣650億元）、重達600公噸的iPhone手機，緊急從印度空運到美國，創下單月歷史新高。

    根據《路透》掌握的報關數據指出，蘋果在印度的主要供應商鴻海富士康（Foxconn）與塔塔電子（Tata Electronics），今年3月合計出口近20億美元的iPhone至美國。另據海關數據顯示，富士康3月運往美國的所有貨物，皆從印度南部清奈機場空運，目的地包含洛杉磯、紐約及芝加哥等美國主要城市。

    其中，富士康單月出口價值達13.1億美元（約新台幣426億元）的手機，相當於1、2月的出貨量總和，型號包含iPhone 13、14、16與16e；塔塔電子3月出口達6.12億美元（約新台幣199億元），較2月成長約63%，型號包含iPhone 15與16。

    報導指出，川普月初宣布對印度進口商品徵收26%關稅，遠低於對中國逾100%的稅率，後來暫緩對中國以外75國的關稅措施90天。不過蘋果為加速出貨流程，向印度南部清奈機場施壓，將清關時間從30小時縮短至6小時，至少動用6架貨機完成這場「避稅作戰」。

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