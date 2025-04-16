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    俄國寒蟬效應加劇！替納瓦尼組織工作 俄4記者各判5年半

    因涉及已故俄國反對派領袖納瓦尼創立的組織，遭控極端主義的俄羅斯記者法沃斯卡婭（左）與克里格（右，背景比V字手勢者），15日在莫斯科納加廷斯基區法院的被告欄內。（美聯社）

    因涉及已故俄國反對派領袖納瓦尼創立的組織，遭控極端主義的俄羅斯記者法沃斯卡婭（左）與克里格（右，背景比V字手勢者），15日在莫斯科納加廷斯基區法院的被告欄內。（美聯社）

    2025/04/16 13:16

    〔編譯陳成良／綜合報導〕美聯社報導，俄羅斯法院週二（15日）以極端主義罪名，將4名曾為已故反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）反貪腐組織工作的記者各判刑5年半，凸顯俄國對異議的持續打壓。

    遭定罪的法沃斯卡婭（Antonina Favorskaya）、加博夫（Kostantin Gabov）、卡列林（Sergey Karelin）與克里格（Artyom Kriger），被控參與官方認定的極端組織。他們均強調清白，堅稱僅因履行記者職責而遭起訴。此案是俄國入侵烏克蘭後加劇鎮壓異議的一環，數百人遭監禁，眾多批評者流亡。

    法沃斯卡婭與克里格任職於獨立媒體SotaVision；加博夫與卡列林則為自由接案記者，曾與路透（Reuters）、美聯社等西方媒體合作。他們被控為納瓦尼創立、2021年遭禁的反腐敗基金會（FBK）工作。納瓦尼是俄國總統普廷頭號政敵，去年二月死於北極獄中。

    記者們透過律師或媒體發聲反駁指控。法沃斯卡婭歸咎於曾報導納瓦尼獄中處境及協助其喪禮；加博夫表示指控無據，感嘆獨立新聞被視同極端主義；卡列林強調為養家街訪，頻道未被禁，自己是因誠實工作與愛國入獄；克里格則堅信因報導真相受迫害，並預言加害者未來將受懲罰。

    判決宣布後，聚集在法院大樓內的支持者向步出法庭的4名記者鼓掌並高呼口號。他們的律師表示將會上訴。克里格的律師謝列梅捷娃（Yelena Sheremetyeva）形容判決「非法且不公」。律師比留科娃（Irina Biryukova）也說：「記者這個職業本身並非極端主義。根據現有案卷資料，我們認為沒有證據顯示他們犯下任何罪行，甚至連輕微違規都沒有。」

    俄羅斯人權組織「紀念」（Memorial）已將這4名記者列為政治犯，俄國目前有超過900名政治犯。其中包括克里格的叔叔米哈爾．克里格（Mikhail Kriger），他是一名莫斯科社運人士，於2022年被捕，目前因在臉書評論中表達希望「吊死」普廷，被以替恐怖主義辯護及煽動仇恨罪名判刑7年。

    俄羅斯前異議領袖納瓦尼（Alexei Navalny）2024年2月於獄中猝逝。（路透資料照）

    俄羅斯前異議領袖納瓦尼（Alexei Navalny）2024年2月於獄中猝逝。（路透資料照）

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