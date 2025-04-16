執行美墨邊境任務傳悲劇！美現役軍人車禍兩死一命危

兩名在美墨邊境執行任務的美國軍人車禍喪生，另有一名軍人重傷。（美聯社）

2025/04/16 12:28

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國北方司令部週二宣布，兩名在美墨邊境執行任務的美國軍人於新墨西哥州聖特雷莎附近發生車禍喪生，另有一名軍人重傷，情況危急。

綜合外媒報導，這起致命事故發生於當地時間週二上午8點50分左右，地點接近聖特雷莎邊境巡邏站，距德州艾爾帕索市以北約13英里。根據北方司令部發布的聲明，車禍造成三名軍人受害，其中兩人當場死亡，一人傷勢嚴重，由直升機緊急送往當地醫療機構搶救，目前病情仍極為危險。

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當局表示，死者身份將在通知家屬後才對外公布，傷亡者所屬單位與涉事車輛類型暫未公開。根據美國媒體發布的現場照片，其中一輛車輛疑似衝出道路、滑落至邊坡下方。目前事故原因仍在調查中，南方邊境聯合特遣部隊已介入釐清事件細節。

三名軍人事發時正支援南方邊境聯合特遣部隊（Joint Task Force Southern Border）任務。該特遣部隊為川普政府強化邊境安全政策的一環，於今年初由多個邊境軍事指揮單位整合而成，負責協助阻止非法移民與毒品走私。

今年3月，國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）下令再部署約3000名現役軍人至美墨邊境，執行防堵非法越境任務。目前，已有逾萬名現役軍人獲准參與該項行動。這起車禍也成為迄今首次公開承認的、與美軍在美墨邊境部署任務相關的致命事件。

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