日本女高中生家門口遇刺身亡 24歲男嫌滿身血走到警局自首

日本救護車示意圖，與新聞事件無關。（法新社）

2025/04/16 14:13

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本埼玉縣14日發生駭人命案，一名15歲女高中生在返家途中遭人持刀襲擊，倒臥在自家公寓門前，另名24歲男子則滿身是血走向附近警察局自首，目前警方仍在持續釐清嫌犯動機與案情細節。

綜合日媒報導，當地時間14日晚間8時許，埼玉市櫻區一棟公寓大樓大門前，一名15歲女高中生被發現倒在血泊中，身上多處刀傷，尤其上半身傷勢嚴重，緊急送醫搶救後仍不治身亡。警方在現場發現一把沾滿血跡的刀，疑似凶器。

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警方隨後逮捕一名24歲男子谷內寬幸，他在案發後全身是血並走到距離現場約1.5公里外的警察崗亭，當時他的衣服沾有血跡，雙手也有明顯刀傷。目前嫌犯仍對案件保持緘默，動機與被害人之間的關係尚待釐清。

警方表示，谷內寬幸在距離案發地約500公尺的建築公司工作，自6個月前入職以來表現認真、不擅交際，公司同事形容其個性膽小，「沒想到他會犯下這樣的事情」。

少女遇害後，其同學朋友紛紛來到案發現場致哀，並透露她性格開朗、富有領導力，曾是體育幹部，初中參與籃球社團，並與朋友們維持良好關係，「她不是會捲入事件的孩子，希望她在天堂能夠安息」。

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