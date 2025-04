哈佛拒向川普低頭 歐巴馬力挺：高等院校榜樣

2025/04/16 11:57

黃邦平/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕美國哈佛大學(Harvard University)因拒絕配合白宮提出一系列改革要求,被凍結22億美元(約新台幣714億元)補助後,身為哈佛校友的前總統歐巴馬(Barack Obama)15日公開支持哈佛,稱這是對「非法且粗暴」干預學術自由的抵抗,並呼籲其他院校機構看齊。

綜合外媒報導,來自川普政府的要求包括關閉多元化、公平和包容性項目(DEI),禁止在校園內戴口罩,並採取擇優錄取和聘用政策,以終止基於種族、膚色或國籍的偏好、配合執法、與美國國土安全部和其他聯邦監管機構合作,以及審查可能助長反猶太意識及騷擾的項目等。

請繼續往下閱讀...

歐巴馬在社群平台X發文稱,「哈佛為其他高等教育機構樹立了榜樣——拒絕一項非法且笨拙的打壓學術自由行動,同時採取具體措施,確保所有哈佛學生都能受益於一個具備知識探究、激烈辯論與相互尊重的環境」,他還說:「希望其他機構也能效仿。」

Harvard has set an example for other higher-ed institutions – rejecting an unlawful and ham-handed attempt to stifle academic freedom, while taking concrete steps to make sure all students at Harvard can benefit from an environment of intellectual inquiry, rigorous debate and… https://t.co/gAu9UUqgjF