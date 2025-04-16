哈佛拒向川普低頭 歐巴馬力挺：高等院校榜樣

美國前總統歐巴馬發文力挺母校哈佛大學。（美聯社）

2025/04/16 11:57

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國哈佛大學（Harvard University）因拒絕配合白宮提出一系列改革要求，被凍結22億美元（約新台幣714億元）補助後，身為哈佛校友的前總統歐巴馬（Barack Obama）15日公開支持哈佛，稱這是對「非法且粗暴」干預學術自由的抵抗，並呼籲其他院校機構看齊。

綜合外媒報導，來自川普政府的要求包括關閉多元化、公平和包容性項目（DEI），禁止在校園內戴口罩，並採取擇優錄取和聘用政策，以終止基於種族、膚色或國籍的偏好、配合執法、與美國國土安全部和其他聯邦監管機構合作，以及審查可能助長反猶太意識及騷擾的項目等。

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歐巴馬在社群平台X發文稱，「哈佛為其他高等教育機構樹立了榜樣——拒絕一項非法且笨拙的打壓學術自由行動，同時採取具體措施，確保所有哈佛學生都能受益於一個具備知識探究、激烈辯論與相互尊重的環境」，他還說：「希望其他機構也能效仿。」

Harvard has set an example for other higher-ed institutions – rejecting an unlawful and ham-handed attempt to stifle academic freedom, while taking concrete steps to make sure all students at Harvard can benefit from an environment of intellectual inquiry, rigorous debate and… https://t.co/gAu9UUqgjF — Barack Obama （@BarackObama） April 15, 2025

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