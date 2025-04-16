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    荷蘭捐精王！一男恐擁千名子女 官方為監管失職道歉

    荷蘭YouTuber梅耶恐成千人父，官方急修法補洞。（翻攝YouTube）

    荷蘭YouTuber梅耶恐成千人父，官方急修法補洞。（翻攝YouTube）

    2025/04/16 11:34

    〔編譯陳成良／綜合報導〕荷蘭爆出驚人捐精醜聞，一名男子利用法律漏洞，竟可能已成為多達千名子女的生父。官方機構近日為此展開調查並鄭重致歉，承認過去監管嚴重失職。

    據英國《鏡報》報導，引發軒然大波的男子名為喬納森．梅耶（Jonathan Meijer），他自稱是為了「做些有意義的事」，才大量捐贈精子。梅耶是一名YouTuber，他不僅向荷蘭境內11家精子銀行捐贈，更在全球多家診所留下紀錄，同時還私下透過網路接觸渴望孩子的家庭，謊稱只會協助五個家庭。然而，他實際協助的家庭遠超此數。

    梅耶的行為最終促使荷蘭公廣媒體與該國婦產科醫師專業協會（NVOG）展開深入調查。調查結果更令人震驚，過去20年間，至少有85名男性利用同樣的法律漏洞，成為了「超級捐精者」。

    荷蘭婦產科醫師協會主席瑪麗克史庫能伯格（Marieke Schoonenberg）坦承：「診所內出現超級捐精者的數量本應是零。我謹代表整個行業致歉，我們確實做得不對。」

    這起醜聞直接導致了荷蘭相關法規的修訂。自今年4月1日起，荷蘭實施了更嚴格的法律，強制捐贈者與接受捐贈的母親必須在全國性的中央資料庫進行登記，而非僅在個別診所登記。此規定更溯及既往至2004年。史庫能伯格補充說：「這是我們首次能掌握全國每位捐贈者的子女人數。」

    調查發現，多數超級捐精者平均每人約有26至40名子女，少數特例甚至高達50或75人。設立捐贈子女數量上限，其指引原為25人後降至12人，主要是為了預防近親繁殖、無意的亂倫風險，以及避免孩子們發現自己有數百名未知手足時可能產生的心理問題。

    事實上，在2023年，荷蘭法官已勒令梅耶停止捐精，因其行為違反規定。在此之前，由於缺乏中央登記制度，捐贈者得以向多家診所註冊。調查更揭露，部分診所甚至在未經捐贈者或母親同意下，蓄意讓同一位捐贈者捐贈超過25次。

    來自海牙、據稱現居非洲的梅耶，除了向荷蘭及海外多家診所捐精外，還透過社群媒體招攬潛在父母。今年稍早，他更因在YouTube影片中向其子女發表怪異言論，例如建議吃豬腦、成為傳統家庭主婦、不要使用洗髮精等，遭荷蘭法官強制要求下架影片。

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