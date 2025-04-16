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    金日成冥誕當天 金正恩未前往參拜錦繡山太陽宮

    北韓領導人金正恩，似乎未於4月15日「太陽節」，即其祖父、已故領導人金日成冥誕當日，前往安置金日成遺體的錦繡山太陽宮參拜。（法新社）

    北韓領導人金正恩，似乎未於4月15日「太陽節」，即其祖父、已故領導人金日成冥誕當日，前往安置金日成遺體的錦繡山太陽宮參拜。（法新社）

    2025/04/16 12:10

    劉家凱／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕北韓領導人金正恩，似乎未於4月15日「太陽節」，即其祖父、已故領導人金日成冥誕當日，前往安置金日成遺體的錦繡山太陽宮參拜，有分析認為，此為金正恩有意鞏固自身權威。

    據《韓聯社》援引《朝中社》報導，朝鮮勞動黨政治局常委朴泰成、崔龍海等官員昨（15）日參拜錦繡山太陽宮，然未提及北韓領導人金正恩的出席情況。

    報導提及，金正恩自2012年掌權之後，每逢已故最高領導人金正日冥誕都會率領高級官員前往錦繡山太陽宮參拜，然2020年武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情蔓延後首次缺席；在2021年與2022年，金正恩曾與妻子李雪主一同前往參拜，不過從2023年起已經連續3年未參拜。

    據了解，過去金正恩會在金日成、金正日的冥誕和忌日、以及勞動黨創建紀念日等重要紀念日都會親自前往錦繡山太陽宮。然而近年來，他的參拜次數明顯減少，有分析指出，這可能是金正恩試圖強化個人領導地位，同時降低對先代領袖的偶像化程度。

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