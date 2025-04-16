日本軍艦算準時機 和習近平同步到訪柬埔寨

柬埔寨的雲壤海軍基地擴建工程主要由中方出資並協助建設。（美聯社）

2025/04/16 11:13

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美中關稅激戰，中國領導人習近平14日起出訪越南、馬來西亞和柬埔寨找幫手，值此之際，日本政府昨天（15日）宣布，兩艘日本海上自衛隊掃雷艦將於本週五（19日）訪問柬埔寨的雲壤海軍基地，這也是該基地在中國資助擴建工程完工後，首次接待外國軍艦。

習近平14日至18日訪問越南、馬來西亞和柬埔寨。《紐約時報》指出，中國希望藉此減輕美國總統川普（Donald Trump）對中國出口商品徵收高額關稅所帶來的衝擊。

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《德國之聲中文網》報導，此次抵訪柬埔寨的日本軍艦分別為「豐後號」（JS Bungo）和「江田島號」（JS Etajima），兩艦自今年1月離開日本，正在執行為期4個月的印太及中東多國聯合演訓任務。

雲壤基地本月初舉行擴建落成儀式，新增設施包括可停靠大型艦船的新碼頭、乾船塢等。由於擴建工程主要由中方出資並協助建設，引發美國及地區盟友對中國可能藉機建立海外軍事前哨的關切。

日本防衛大臣中谷元表示，此次訪問有助於柬埔寨建立一個「開放透明」的海軍基地，並強調日柬兩國之間日益緊密的安全合作關係。他指出，這一港口訪問將有助於實現地區的「和平與穩定」。

近年來，日本不斷加強與柬埔寨的外交與安全合作，以平衡中國在該地區日益增長的影響力。

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