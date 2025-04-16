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    收賄近億！秘魯前總統烏馬拉洗錢罪成立 判十五年入監執行

    秘魯法院週二裁定前總統烏馬拉（左）與前第一夫人艾瑞迪亞（右）洗錢罪成立，分別判處15年徒刑，並命令立即執行。（美聯社）

    秘魯法院週二裁定前總統烏馬拉（左）與前第一夫人艾瑞迪亞（右）洗錢罪成立，分別判處15年徒刑，並命令立即執行。（美聯社）

    2025/04/16 10:28

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕秘魯法院週二裁定前總統烏馬拉（Ollanta Humala）與前第一夫人艾瑞迪亞（Nadine Heredia）洗錢罪成立，分別判處15年徒刑，並命令立即執行。法院認定兩人在2006年與2011年總統選舉期間，非法收受巴西建築巨擘「奧德布萊希特」（Odebrecht）與已故委內瑞拉總統查維斯（Hugo Chávez）政府共計近300萬美元（約新台幣9751萬元）的競選資金。

    綜合外媒報導，62歲的烏馬拉當庭遭警方帶走送監。他的律師佩德拉薩（Wilfredo Pedraza）抨擊判決「缺乏合理性」，強調將提起上訴，並指責法院判決建基於「推測而非證據」。前第一夫人艾瑞迪亞則未現身法庭，其律師表示她因健康問題透過線上方式關注庭審。秘魯外交部同日證實，艾瑞迪亞已於上午進入利馬的巴西大使館，並根據1954年《外交庇護公約》提出政治庇護申請。目前尚不清楚她是判決宣佈前或後進入使館。

    此案共有8人被定罪，其中包括艾瑞迪亞的兄長伊蘭（Ilán Heredia），被判處12年徒刑。檢方原本尋求對烏馬拉求刑20年，對艾瑞迪亞求刑26年。根據判決，烏馬拉與艾瑞迪亞的刑期將至2039年7月28日結束。兩人始終否認不法行為，並曾於2017至2018年間因潛逃風險遭預防性拘押。

    烏馬拉也因此成為20年來第三位因貪腐入獄的秘魯前總統，前兩位為托雷多（Alejandro Toledo）與藤森謙也（Alberto Fujimori）。自2001年以來，秘魯歷任總統多與奧德布萊希特相關的貪腐案件糾纏不清。該案審理自2022年開始，為2016年奧德布萊希特承認於拉美多國賄賂政要後，對秘魯政壇持續震盪的延續。

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