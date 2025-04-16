曾被誤認！哈伯解鎖壯觀「魷魚星系」梅西耶77

過去一度被誤認為是鄰近星雲的「魷魚星系」（Squid Galaxy），如今透過哈伯太空望遠鏡更強化的影像技術再次捕捉，揭示其為一個帶有發光絲狀結構、絢爛壯觀的螺旋星系。（圖：ESA/Hubble & NASA）

2025/04/16 09:41

〔編譯陳成良／綜合報導〕哈伯太空望遠鏡最新影像揭示，曾被長期誤認為模糊星團 （fuzzy star cluster） 或星雲 （nebula） 的梅西耶77 （Messier 77），實為壯觀的螺旋星系 （Spiral Galaxy），其獨特「觸手」結構更贏得「魷魚星系」（Squid Galaxy） 暱稱。

據《每日科技網》（scitechdaily）報導，這個被稱為「魷魚星系」的天體，正式編號梅西耶77，位於距地球約4500萬光年 的天鯨座 （Cetus） 方向。數世紀來，天文學家對其認知歷經巨變。它最初在18世紀被尋找彗星的天文學家發現，當時望遠鏡解析度有限，僅見明亮核心被模糊光暈包圍，故被誤判為銀河系 內星雲或緊密星團。

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梅西耶77命名源於法國天文學家梅西耶 （Charles Messier） 著名的星雲星團目錄，但實際由其同事梅尚 （Pierre Méchain） 於1780年發現。他們當時搜尋彗星，編制模糊天體列表以防誤認。

此誤認狀況持續逾一世紀。直至科學家觀測能力與認知提升，才意識到這些所謂的「螺旋星雲」實為數百萬光年外、獨立於銀河系的遙遠星系。

哈伯望遠鏡捕捉的這幅生動影像，清晰展示其旋臂 （spiral arms） 結構。影像中旋臂的紅藍色調標示出活躍的恆星形成區 （star formation regions），而黝黑的塵埃帶 （dust lanes） 則橫亙星系中心。此最新影像結合哈伯近期不同濾鏡數據，並採更新影像處理） 技術，較2013年舊版呈現更豐富細節。

「魷魚星系」此生動暱稱係近期出現，源於科學家觀測到環繞星系盤延伸出的絲狀結構 （filamentary structure），形態酷似魷魚觸手。從最初誤認的模糊光點，到哈伯揭示其複雜結構並賦予新名，梅西耶77的故事絕佳展示了科技進步與科學理解的深化，如何改變我們對宇宙天體的認知。

哈伯太空望遠鏡捕捉的螺旋星系梅西耶77（Messier 77）生動影像。此星系位於天鯨座（Cetus），距地球約4500萬光年。旋臂上的紅藍色調標示出恆星形成區，黝黑的塵埃帶則橫亙其星系中心。（圖：ESA/Hubble & NASA）

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