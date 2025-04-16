川普出手壓低藥價！簽令砍高昂處方藥價格 推動進口開放

美國總統川普15日簽署一項新行政命令，指示衛生與公眾服務部啟動一系列政策改革，目標是大幅降低處方藥價格，特別是聯邦醫療保險計畫中包括胰島素在內的關鍵藥物。（美聯社）

2025/04/16 10:02

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）15日簽署一項新行政命令，指示衛生及公共服務部（HHS）啟動一系列政策改革，目標是大幅降低處方藥價格，特別是聯邦醫療保險計畫中包括胰島素在內的關鍵藥物。此舉不僅劍指高昂藥價，也為他在大選年爭取選民關注。

該行政命令要求衛生部長甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）與國會合作，修改允許聯邦醫療保險協商處方藥價格的法律。命令特別關注製藥公司遊說的一項變更，將小分子藥物符合價格談判資格的時間從上市9年後延長至13年，與生物科技藥物保持一致。白宮情況說明書中表示，「我們將把可注射胰島素的價格降至低至3美分，以及用於治療過敏反應的腎上腺素降至低至15美元，外加少量行政費用。」。

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此行政命令同時指示聯邦政府標準化聯邦醫療保險對處方藥的支付方式，無論患者在何處接受治療。白宮稱，這項措施可能使患者的藥品價格降低多達60%。同樣，命令呼籲將某些處方藥的聯邦醫療保險支付與醫院為這些藥物支付的價格匹配，後者可能比政府支付的價格低35%。命令還試圖推動更多州申請從加拿大等國進口處方藥的計畫，目前僅佛羅里達州獲得食品藥物管理局（FDA）批准實施此類計畫。此外，命令指示FDA加速學名藥和生物相似藥的批准流程。

川普還要求衛生部針對拜登政府根據「降低通膨法案」（Inflation Reduction Act）授權的聯邦醫療保險藥品價格談判計畫徵求公眾意見。拜登政府已經針對首批10種聯邦醫療保險計畫中最昂貴的藥品協商了高達79%的降價。川普政府即將針對第二批15種藥品進行價格談判，包括諾和諾德（Novo Nordisk）的暢銷糖尿病和減肥藥Ozempic和Wegovy，以及輝瑞（Pfizer）的癌症藥物Ibrance和Xtandi。

根據衛生及公共服務部數據，2022年1月至2023年1月期間，處方藥價格平均上漲超過15%，每種藥品平均價格達590美元。在統計的4200種處方藥中，46%的價格漲幅超過了通貨膨脹率。

就在這道行政命令發布前一天，川普政府也對製藥業啟動國家安全審查，被外界解讀為徵收藥品進口關稅的前兆。川普曾多次批評藥廠將生產線轉往愛爾蘭與中國等地，並警告美國可能對進口藥實施懲罰性關稅。

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