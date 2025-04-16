菲律賓海域翻船1死10受困 已知中國船員身亡

菲律賓海岸防衛隊16日證實，1艘運沙船在該國中部水域翻覆，船上人員1死14獲救10失聯。（圖擷自ABS-CBN）

2025/04/16 11:41

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓海岸防衛隊16日報告，1艘運沙船在菲律賓中部水域翻覆，船上人員1死14獲救10失聯，搜救行動仍在進行中。

綜合媒體報導，運沙船「Hong Hai 16」15日下午5時20分在西明多羅省（Occidental Mindoro）黎薩鎮（Rizal）水域翻覆，船上有25名船員，其中13人為菲籍、12人為中國籍。已證實1名中國船員死亡、6名菲人和8名中國人獲救，仍有10人待搜救。

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船上尚有10人下落不明，分別為7名菲人和3名中國人。海岸防衛隊指出，失聯船員可能受困在「直立且部分進水」的引擎室內，特別行動組正準備潛水、展開水下切割作業。

這艘隸屬菲律賓砂石公司「Keen Peak Corp」的運沙船目前呈側翻半沉沒狀態。海岸防衛隊稱，事發當時海象不算惡劣，接獲通報後，立即出動快艇到場搜救，同時查看漏油污染環境的可能性。

黎薩鎮「減災與管理辦公室」（Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office）主任索里亞諾（Mary Jolence Soriano）指稱，沒有人知道這艘船已經抵達，大家都很訝異。

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