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    金正恩稱「過意不去」 平壤逾萬戶超大型住宅區竣工

    北韓平壤和盛新區第3期萬套住宅建設項目竣工儀式15日隆重舉行，領導人金正恩親自出席剪綵。（路透）

    北韓平壤和盛新區第3期萬套住宅建設項目竣工儀式15日隆重舉行，領導人金正恩親自出席剪綵。（路透）

    2025/04/16 14:17

    劉家凱／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕北韓官媒《北韓中央通信社》（KCNA，朝中社）證實，平壤「和盛新區第3期萬套住宅建設項目」竣工儀式15日隆重舉行，北韓領導人金正恩親自出席剪綵。

    《韓聯社》報導，金正恩15日在竣工儀式上剪綵，並勉勵入住新宅的勞動者、老年人、參與平壤住宅建設項目的軍隊和勞動楷模。

    金正恩表示，「現在才為大家提供建設現代化住宅，感到過意不去」，他並稱，「今天看到首都居民充滿感激和歡喜的面容，更堅定了為人民付出更多的決心」。

    北韓內閣總理樸泰成、勞動黨中央委員會書記金德訓等黨政幹部、建築人員、平壤市勞動者15日均列席活動。

    《韓聯社》分析指出，北韓選在已故最高領導人金日成4月15日生日當天，舉行和盛新區第3期萬套住宅建設項目竣工儀式，意在最大限度加強體制凝聚力，達成安撫民心的效果。

    北韓曾在2021年1月舉行的勞動黨8大上，提出每年在平壤新建1萬套住宅，到2025年建成5萬套的目標。2022年松花大街萬套住宅項目竣工。和盛地區1期、2期項目也分別於2023年和2024年竣工。

    北韓平壤和盛新區第3期萬套住宅建設項目竣工儀式15日隆重舉行，領導人金正恩親自出席剪綵。（歐新社）

    北韓平壤和盛新區第3期萬套住宅建設項目竣工儀式15日隆重舉行，領導人金正恩親自出席剪綵。（歐新社）

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